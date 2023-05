Projekt Lesu zdar! má pritiahnuť stredoškolákov do lesa

Zvolen 22. mája (TASR) – Lesnícky pozdrav Lesu zdar! bol inšpiráciou pre názov nového projektu lesnej pedagogiky Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene, určeného stredoškolákom. Prvých 120 študentov stredných škôl zo Zvolena, Žiaru nad Hronom, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Kežmarku zasadne vo štvrtok (25.5.) v prednáškovej miestnosti Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, aby si vypočulo odbornú prednášku o lesníctve na Slovensku.



"Pre viacerých z tých, ktorí zasadnú do lavíc univerzity, to bude prvý kontakt s lesníctvom a poznanie, že v tomto regióne sa nachádza univerzita, o ktorej môžu rozmýšľať pri rozhodovaní, kam na vysokú školu," informuje NLC.



Súčasťou programu budú aj exkurzie – návštevy odborných vedeckých lesníckych pracovísk – 3D CT skenera dreva, virtuálnej jaskyne, trenažéra na spiľovanie stromov, genetického laboratória a iných. Cieľom je poukázať, že i lesníctvo je moderný, rozvíjajúci sa a otvorený sektor.



"Projekt ponúka zapojeným stredným školám optimalizáciu edukačnej praxe a nové partnerstvá spolupráce. Pre študentov je to možnosť autenticky zažiť, čo všetko zahŕňa lesnícka profesia a tak si osvojiť zručnosti, týkajúce sa lesníckych činností a starostlivosti o les," uviedla konzultantka a metodička projektu Darina Výbohová.



Podľa NLC zatiaľ čo menšie deti či žiaci základných škôl majú záujem o prírodu, u stredoškolákov je zaznamenaný výrazný rozdiel, úbytok záujmu o témy prírody a lesa. "Do prírody chodia veľmi málo, pri dotazníkovom prieskume uviedli, že by v nej potrebovali niečo hľadať, inak nevidia zmysel do nej chodiť. Podpora tvorenia vzťahu k prírode u stredoškolákov môže byť preto prínosom v rámci sebapoznávania a prevencie duševného aj fyzického zdravia," informuje NLC.



Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci kontraktovej úlohy Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou. Partnermi sú štátne a neštátne lesnícke inštitúcie.