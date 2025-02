Projekt Liptov s deťmi uľahčí rodičom plánovanie programu dovolenky

Liptovský Mikuláš 6. februára (TASR) - Projekt Liptov s deťmi uľahčí rodičom prázdninujúcich detí naplánovať program dovolenky podľa záujmu a preferencií detí na celý týždeň, niekoľko dní či ako jednodenný výlet. Podľa Kataríny Šarafínovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov sú pre lyžiarov na Liptove za pomoci uplynulých mrazivých dní veľmi dobré podmienky.



Projekt Liptov s deťmi je akýsi živý online zoznam plný nápadov, ako deti zabaviť, niečo ich naučiť či rozhýbať. "Vďaka nášmu projektu Liptov s deťmi na regionálnom webe VisitLiptov.sk rodičia vyskladajú svojim ratolestiam výborný prázdninový program, a to doslova na mieru," uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



"Projekt Liptov s deťmi cez osem kategórií sprostredkúva prírodné krásy, dopĺňajú ho tipy na lyžovačky, vodné a zábavné parky, náučné výlety, nechýbajú fajnoty do žalúdka, tipy na prechádzky s kočíkom či v horšom počasí alebo program pre staršie deti. A to všetko s cieľom pripraviť pre deti zážitkové dni a uľahčiť dospelým prípravu jarných prázdnin," dodala Šarafínová s tým, že projekt ponúka filtráciu programu aj podľa veku detí.



OOCR Región Liptov financuje projekt Liptov s deťmi aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške približne 4000 eur.