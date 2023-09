Začali riešiť byrokratické prekážky v slovensko-maďarskom pohraničí

Košice 14. septembra (TASR) - Podpora legálnej dostupnosti na slovensko-maďarskej hranici (#ACCESS) je názov šesťročného projektu, ktorý začal tento rok v máji a potrvá do roku 2029. Cieľom je identifikovať a odstrániť právne a administratívne prekážky, ktoré sťažujú súčasný pohyb cez hranice a život obyvateľov pohraničia. Otváracia konferencia k projektu sa vo štvrtok koná v Košiciach.



Projekt financovaný z programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko realizuje nezisková spoločnosť CESCI so sídlom v Budapešti so slovenským partnerom CESCI Carpathia. Celkové finančné prostriedky EÚ na šesťročný projekt sú v sume 1,4 milióna eur.



Za výzvy na riešenie označujú partneri napríklad to, že sanitky z jedného štátu nesmú prekročiť hranicu na účely záchrannej akcie, že zdravé potraviny vyrobené miestnymi výrobcami sa môžu predávať cez hranicu len na základe mimoriadne ťažkopádnych administratívnych pravidiel, alebo že mnohé kvalifikácie nie sú v susednej krajine automaticky uznávané. Napriek pravidlám EÚ existujú problémy s administratívou v oblasti zamestnanosti, najmä v oblasti sociálneho zabezpečenia, sociálne dávky nie sú dostupné pre ľudí žijúcich za hranicou a podobných prekážok je viac.



"V rámci šesťročného projektu sa partneri budú systematicky snažiť nájsť riešenia čo najväčšieho počtu týchto výziev, čím prispejú k posilneniu vnútornej súdržnosti prihraničného regiónu, uľahčia život ľuďom žijúcich v prihraničnej oblasti a podporia vzájomnú dôveru medzi oboma národmi," uviedli organizátori konferencie. Na daný účel sa v prvom kole uskutočnia rozhovory s približne 12.000 občanmi pohraničia o ich skúsenostiach a rozhovory so zástupcami 40 inštitúcií, ktoré plnia funkcie v prihraničnej oblasti, alebo sa podieľajú na jej rozvoji či projektoch, napríklad vodohospodárske orgány, národné parky či úrady práce.



"Na základe získaných informácií sa začne analýza príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov EÚ, po ktorej budú nasledovať návrhy riešení, ktoré budú vychádzať z existujúcich osvedčených postupov v západnej Európe," informovali projektoví partneri.