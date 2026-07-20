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Projekt Medze v Dúbravke sa posúva do ďalšej fázy prípravy
Spustenie predaja prvej etapy projektu je plánované na začiatok jesene.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Developerská spoločnosť Penta Real Estate posúva projekt Medze na rozhraní bratislavskej Dúbravky a Karlovej Vsi po získaní právoplatného územného rozhodnutia do ďalšej fázy prípravy. Predstavuje zároveň novú identitu projektu a spúšťa i webovú stránku. TASR o tom informovali zo spoločnosti.
„Získanie právoplatného územného rozhodnutia predstavuje dôležitý míľnik v príprave projektu a zároveň potvrdenie urbanistického aj technického riešenia celého územia. Pri návrhu sme pracovali s pomerne náročnou konfiguráciou terénu, ktorá však projektu zároveň dáva jeho charakter,“ skonštatoval projektový manažér Bruno Welnitz.
Celková plocha riešeného územia predstavuje viac ako 58.000 štvorcových metrov a projekt bude rozdelený do viacerých etáp. Po zmene územného plánu projekt počíta s výstavbou približne 820 bytov. Súčasťou projektu budú aj obchodné prevádzky, verejné priestory, komunitné zóny a prvky občianskej vybavenosti. Súčasťou projektu má byť i materská škola.
Súčasťou uvedenia novej identity projektu je nová webová stránka www.medze.sk. Spustenie predaja prvej etapy projektu je plánované na začiatok jesene.
„Získanie právoplatného územného rozhodnutia predstavuje dôležitý míľnik v príprave projektu a zároveň potvrdenie urbanistického aj technického riešenia celého územia. Pri návrhu sme pracovali s pomerne náročnou konfiguráciou terénu, ktorá však projektu zároveň dáva jeho charakter,“ skonštatoval projektový manažér Bruno Welnitz.
Celková plocha riešeného územia predstavuje viac ako 58.000 štvorcových metrov a projekt bude rozdelený do viacerých etáp. Po zmene územného plánu projekt počíta s výstavbou približne 820 bytov. Súčasťou projektu budú aj obchodné prevádzky, verejné priestory, komunitné zóny a prvky občianskej vybavenosti. Súčasťou projektu má byť i materská škola.
Súčasťou uvedenia novej identity projektu je nová webová stránka www.medze.sk. Spustenie predaja prvej etapy projektu je plánované na začiatok jesene.