Projekt Mesto pre deti upraví okolie 20 škôl v Bratislave

Bratislava 13. februára (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava chce v nasledujúcich dvoch rokoch zrealizovať úpravy priestorov pred 20 školami na území 12 mestských častí. Viesť majú k bezpečnejším podmienkam pre pohyb detí, rodičov i zamestnancov škôl. V rámci pokračovania projektu Mesto pre deti to vo štvrtok popoludní oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Projekt sa týka 20 škôl v 12 bratislavských mestských častiach, zmeny sa tak dotknú vyše 7700 žiakov," upozornil Vallo pred základnou školou (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Jeséniovej ulici. Škola na bratislavskej Kolibe je jednou z tých, kde sa projekt má realizovať. "Podobne ako táto, aj všetky ostatné školy čaká v nasledujúcom období spolupráca s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a hľadanie konkrétnych riešení, ktorých výsledkom má byť lepší verejný priestor a najmä väčšia bezpečnosť detí pri ceste do školy," zdôraznil Vallo.



Pripomenul úpravy, ktoré v rámci vytvárania bezpečného prostredia mesto v minulom roku vytvorilo v okolí škôl na Mudroňovej a Vazovovej ulici. "Rovnako aj teraz ideme do toho s tým, že chceme, aby to malo komunitný a participačný charakter, kde sa aj pôvodný návrh môže pripomienkovaním zmeniť a opraviť," upozornil primátor. Dodal, že v prípade každej školy sa potrebné úpravy budú posudzovať individuálne, preto nemožno v tejto chvíli presne vyčísliť náklady, ponesie ich však plne mesto.



Matúš Čupka, starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, na ktorého území sa ZŠ s MŠ Jeséniova nachádza, ocenil význam projektu Mesto pre deti a zámer vytvoriť bezpečnejšie dopravné prostredie. "Bezpečnosť je dôležitou súčasťou pohybu v našom meste, ak sú bezpečnejšie ulice, ľudia sa neboja chodiť pešo, na bicykli, nemusia toľko používať autá a nezhoršuje sa tak dopravná záťaž," argumentoval.



Riaditeľka ZŠ s MŠ Jeséniova Zuzana Salíniová je presvedčená, že chystané zmeny sú zmysluplným projektom, ktorý má nielen potenciál zlepšiť bezpečnosť dostupnosť školy pre deti, rodičov i zamestnancov, no pozitívne zmení i život všetkých obyvateľov Koliby. Poukázala pritom na bežný obraz, ktorý v zastavanom okolí školy, v blízkosti obratiska trolejbusov, vytvára zvýšený nápor áut pri vyprevádzaní alebo vyzdvihovaní detí zo školy.



Cieľom celomestského projektu Mesto pre deti je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské k všetkým deťom, redukovať pohybové bariéry, dopravné zápchy aj škodlivý smog. Zapojené školy a Metropolitný inštitút Bratislava hľadajú riešenia v spolupráci so žiakmi, s rodičmi, miestnymi obyvateľmi a ďalšími miestnymi aktérmi. Môže ísť o úpravu priechodov pre chodcov, reorganizáciu dopravy či skvalitňovanie pešej infraštruktúry. Projekt okrem MIB zastrešuje aj organizácia UNICEF.