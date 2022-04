Projekt miniTrnava sa po pandemickej pauze opäť vráti na zimný štadión

Na archívnej snímke z 26. júla 2019 deti sa učia na univerzite počas 3. ročníka denného detského tábora MiniTrnava - Mesto detí na Zimnom štadióne v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 28. apríla (TASR) - Mesto detí, projekt, ktorý sa začal v lete 2017 a má za sebou tri ročníky, sa po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu toto leto opäť vráti do Trnavy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.Od 6. do 22. júla sa mestský zimný štadión premení na minimesto, v ktorom deti nájdu všetko, čo treba na prázdninovú zábavu. Projekt funguje bezplatne v pracovných dňoch medzi 8.00 a 15.00 h. Je určený deťom vo veku od ôsmich do 15 rokov. Netreba sa prihlasovať vopred, stačí prísťuviedla koordinátorka projektu Katarína Haršányiová z odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave.Ako doplnila, mesto vymýšľa len základný koncept hry, všetko ostatné je na deťoch.doplnila koordinátorka projektu.