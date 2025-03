Projekt multifunkčnej športovej haly Pankúchova je takmer na konci

Bratislava 15. marca (TASR) - Projekt multifunkčnej športovej haly Pankúchova v bratislavskej Petržalke, najväčší športový projekt mestskej časti, je takmer na konci. V súčasnosti ho testujú deti nielen z petržalských základných škôl, čoskoro by mal začať slúžiť aj verejnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Platné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v decembri 2024.



"Hala ešte funguje v testovacej prevádzke, žiaci ju využívajú v rámci športových krúžkov a táborov. Onedlho by sme ju radi sprístupnili aj verejnosti," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.



Vďaka vysokému stropu a certifikovanej športovej podlahe môže hala poskytnúť zázemie pre rôznorodé loptové hry - hádzanú, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal či florbal. Potešia sa aj milovníci bedmintonu. S kapacitou hľadiska okolo 150 ľudí vrátane mobilnej tribúny pre 100 osôb môže byť hala miestom pre spoločenské a kultúrne podujatia.



Špecifikom haly je jej zázemie pre hráčov, trénerov a rozhodcov, pribudol tiež priestor pre zdravotníka a klubovňa. Má taktiež inštalované zariadenia pre vzduchotechniku a rekuperáciu, v zázemí je podlahové kúrenie. Zeleným riešením sú fotovoltické zariadenia na streche. Návštevníci môžu zaparkovať na parkovisku pri lesíku so zhruba 200 miestami.



Výstavbu haly, prvej svojho druhu, odštartovala mestská časť v septembri 2023. Celkové náklady na výstavbu boli na začiatku odhadované na úrovni 2,5 milióna eur, pričom necelú polovicu mala pokryť účelová dotácia vo výške 1,2 milióna eur. Skutočné náklady sa po dokončení navýšili na 3,7 milióna eur, a to aj z dôvodu vysokej inflácie.



Projekt zaznamenal v minulosti aj isté problémy. Pôvodne plánované umiestnenie na zanedbanej spevnenej ploche medzi budovami troch škôl sa nepáčilo miestnym obyvateľom, ktorí spísali petíciu. Projekt získal nakoniec stavebné povolenie, a to aj na základe viacerých verejných diskusií, ktoré zorganizovala samospráva s cieľom vyhovieť miestnym obyvateľom, rodičom detí, športovcom i verejnosti.



Mestská časť zároveň ešte minulý rok dokončila aj kompletnú obnovu a modernizáciu školského bazéna v budove svojej školy v areáli Pankúchova, kde vyrástla aj nová hala. V pláne má tiež vybudovanie štvordráhového atletického oválu, ihriska s trávnatým povrchom a eko učebne pre žiakov.