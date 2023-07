Projekt Na planéte Enviro má učiť Rómov opätovne využívať výrobky

Zvolen 27. júla (TASR) - Súkromné centrum voľného času (CVČ) Quo vadis zo Zvolena bude v najbližších mesiacoch realizovať v tamojšej Špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) projekt s názvom Na planéte Enviro. Projekt sa zameriava na udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia a je vytvorený najmä pre žiakov a rodičov zo segregovanej rómskej komunity pod Pustým hradom. TASR o tom informovala zástupkyňa centra Denisa Sciranková.



"Projekt je súčasťou mimoškolského enviromentálneho vzdelávacieho programu Človek a príroda, ktorý realizujeme v prostredí ŠZŠ so 110 žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Realizáciou projektových aktivít chceme vzdelať účastníkov najmä v témach odpadu a opätovného využívania výrobkov. Zároveň tak v prostredí školy budujeme eko komunitu žiakov, rodičov a pedagógov," uviedla.



Z finančného grantu Nadácie SPP, ktorá projekt podporila, majú byť okrem iného zakúpené tematické didaktické pomôcky a zrealizovaná aj zážitková exkurzia. "Cieľom je, aby sme znevýhodnenej sociálnej skupine detí podali iný pohľad na vzťah prírody a človeka," pripomenula Sciranková.



Projekt potrvá do 31. októbra.