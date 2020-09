Projekt na prievidzskom gymnáziu má prispieť k zdravšiemu ovzdušiu

Prievidza 9. septembra (TASR) - Študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi by sa mali učiť v zdravšom prostredí. V jednej z tried tam testujú germicídne žiariče. Pilotný projekt má za cieľ znížiť koncentráciu vírusov v miestnosti, a tým prispieť k vyššej ochrane a zdraviu školákov. Zároveň sleduje kvalitu ovzdušia v triedach.



"Hľadáme riešenia kvalitného osvetlenia s dezinfekciou vnútorných priestorov. Tieto momentálne aplikujeme na školách, ktoré vyhodnocujeme ako veľmi kritické vnútorné priestory, kde treba stabilne udržiavať dezinfekciu a súčasne kvalitné osvetlenie," načrtol svetelný technik Richard Kačík.



V jednej z tried na gymnáziu podľa neho inštalovali kombinovaný systém UVC dezinfekcie s osvetlením a súčasne so senzorikou vzduchu, ktorá hlási kvalitu ovzdušia, a to teplotu, vlhkosť vzduchu, voľné prchavé zlúčeniny, respektíve koncentráciu oxidu uhličitého, teda vydýchanosti vzduchu. "Na základe týchto parametrov ďalej upravujeme intenzitu žiarenia UVC - časti slnečného spektra, ktoré zabíja baktérie a vírusy, v hornom priestore miestnosti, kde vyžaruje nepriamym spôsobom UVC žiarenie, a tým čistí vzduch," priblížil.



Germicídne žiariče prispievajú k menšiemu rozšíreniu vírusu v triedach. "Vírus sa koncentruje v malých triedach, kde je 20 alebo 30 žiakov, a títo si dýchaním vírus, bežnú chrípku alebo COVID-19, roznášajú vzduchom. Týmto spôsobom eliminujeme koncentráciu aktívneho vírusu vo vzduchu, a tým je prostredie zdravšie," ozrejmil Kačík.



Technici podľa neho súčasne sledujú kvalitu ovzdušia v prostredí. "Každý žiak si na aplikácii v mobile alebo tablete na stene vidí, aká je kvalita ovzdušia, a podľa toho vie, či už má vyvetrať alebo nemusí, či je v miestnosti teplo alebo sú tam vysoké koncentrácie voľných prchavých zlúčenín. Skôr ide o zlepšenie kvality prostredia, nielen osvetlenia a dezinfekcie, ale i kvality vzduchu," dodal.



Žiariče budú na prievidzskom gymnáziu testovať dva týždne. Technici výsledky vyhodnotia a zadajú podmienky do výroby na ďalšie UVC systémy. Tieto môžu inštalovať nielen na školách, ale i v ďalších verejných budovách.