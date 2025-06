Projekt nafukovacej tenisovej haly môže priniesť trénera na celý rok

Senica 24. júna (TASR) - Projekt nafukovacej tenisovej haly v Senici, ktorý získal dotáciu 149.969 eur z Fondu na podporu športu (FnPŠ), môže miestnemu tenisovému klubu priniesť možnosť získať profesionálneho trénera na celý rok. TASR to uviedol hovorca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu mesta Senica Stanislav Prokeš.



Ako uviedol, súčasťou projektu sú aj tenisové kurty a prístupová komunikácia k tenisovému klubu v Senici. Práve vďaka novovzniknutým trom krytým kurtom bude mať klub možnosť získať trénera. Projekt realizuje spoločnosť TK Senica. Tú založilo občianske združenie (OZ) Tenisový klub Senica. Prokeš doplnil, že mesto nemá v združení ani spoločnosti žiaden podiel.



Cieľom OZ bolo skvalitnenie tréningového procesu. „Doteraz bol v zimnom období v meste k dispozícii iba jeden krytý kurt, pričom v lete klub trénuje na šiestich. Väčšiu časť investície, ktorá nie je krytá dotáciou, poskytuje ako bezúročnú pôžičku, spoločnosť Výrobné družstvo Kovotvar Kúty v zastúpení výrobnej riaditeľky Marcely Tokošovej, menšiu časť poskytli rovnako vo forme bezúročnej pôžičky členovia OZ,“ dodal Prokeš.



Ďalším projektom zo Senice, ktorý sa uchádzal o dotáciu FnPŠ, je modernizácia chladiarenského zariadenia zimného štadióna. Keďže neuspel, mesto bude prípadné nutné opravy realizovať z vlastného rozpočtu. „Na kompletnú rekonštrukciu, ako bola plánovaná v podanom projekte, zatiaľ nemá vlastné prostriedky,“ uviedol Prokeš s tým, že stav chladiaceho zariadenia umožňuje jeho prevádzku. Zatiaľ nehrozí, že by hokejové kluby nemali počas sezóny vlastnú ľadovú plochu. Projektové oddelenie mesta naďalej sleduje všetky výzvy, do ktorých by bolo možné sa prihlásiť.



Správna rada FnPŠ schválila 12. júna prerozdelenie viac než 35 miliónov eur na športovú infraštruktúru. V rámci výzvy INFRA 5 získalo podporu 75 projektov naprieč celým Slovenskom. Z celkového počtu 245 žiadostí v požadovanom objeme 92,3 milióna eur neprešlo 38 formálnou kontrolou kancelárie fondu. Ďalšie tri žiadosti boli vylúčené z dôvodu nesúladu s podmienkami výzvy. Zvyšných 204 žiadostí hodnotila odborná komisia.