Projekt Nové centrum Ružinova čaká na stanovisko od MŽP SR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Polyfunkčný projekt Nové centrum Ružinova, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, nazývaný Hirošima, nemá stále stanovisko od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Developer naň podľa vlastných slov čaká viac ako rok. Potrebné je pritom pre posun projektu do fázy zmeny územného rozhodnutia. Envirorezort v reakcii uviedol, že len nedávno zhromaždil všetky podklady na vydanie stanoviska.



"Verím, že je to už len otázka dní, keď dostaneme z ministerstva kladnú odpoveď a budeme môcť pokračovať v povoľovacom procese," uviedol pre TASR Róbert Michalica, riaditeľ slovenskej divízie nehnuteľností v spoločnosti MiddleCap.



Verí, že ministerstvo nebude robiť "prieťahy". Poukazuje na to, že niekdajší projekt Yosaria Plaza, ktorý sa nepodarilo nakoniec zrealizovať a z obchodného domu ostal dlhé roky len skelet, získal kladné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Nová podoba projektu je podľa neho v mnohých aspektoch ohľaduplnejšia, napríklad menšia výmera zastavenej plochy, viac zelene či menšie zaťaženie územia dopravou.



So zmenou projektu už súhlasilo hlavné mesto, ktoré s investorom podpísalo zmluvu o spolupráci, z ktorej vyplývajú aj investície do verejného priestoru i dopravnej infraštruktúry, rovnako tak i mestská časť Ružinov. V súčasnosti sa čaká na vydanie stanoviska z MŽP SR. Developer tvrdí, že napriek kompletnej dokumentácii a súhlasným stanoviskám všetkých dotknutých orgánov ministerstva sa projekt posudzuje od mája 2021.



"A hoci zákonné lehoty na vydanie rozhodnutia ministerstvu v tomto prípade vypršali ešte v júli 2021, o projekte doteraz nerozhodlo," konštatuje spoločnosť. Kladné posúdenie zmeny môže pritom posunúť projekt do fázy zmeny územného rozhodnutia. Po jeho zmene budú nasledovať žiadosti o stavebné povolenia, na základe ktorých bude možné začať s búraním skeletu a samotnou výstavbou.



MŽP SR v reakcii pre TASR uviedlo, že 10. októbra 2022 oznámilo listom účastníkom konania a zúčastneným osobám, že zhromaždilo všetky podklady, ktoré sú potrebné na vydanie rozhodnutia. Zároveň ich upozornilo, že pred vydaním rozhodnutia v konkrétnej lehote majú možnosť vyjadriť sa k podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.



"Zákonné lehoty 'nevypršali ešte v júli 2021', keďže prebiehali pripomienkovacie konania a takisto aj dopĺňanie dokumentácie zo strany navrhovateľa," podotklo tlačové oddelenie envirorezortu. Po uplynutí lehoty 15 pracovných dní od doručenia, ktorú majú účastníci na vyjadrenie, vydá ministerstvo svoje rozhodnutie.



Nová podoba projektu má svojím rozsahom a zastavanosťou rešpektovať okolitú zástavbu, reflektuje tiež na požiadavky hlavného mesta, mestskej časti i obyvateľov. Ambíciou projektu je tiež vrátiť do lokality funkčný verejný priestor, čomu má dopomôcť aj kompletná revitalizácia Papánkovho námestia.



Výsledkom viac ako trojročnej komunikácie má byť i zlepšenie infraštruktúry pre autá, verejnú dopravu, cyklistov a chodcov. Zapracované boli napríklad požiadavky formou vybudovania BUS pruhu na Tomášikovej ulici. Cesta na Obilnej ulici sa má stať obojsmernou komunikáciu s chodníkom pre peších. Vytvoriť sa má tiež nový prestupový uzol zastávok MHD v križovatke Tomášikova - Ružinovská aj v súvislosti s mestským projektom električkovej Ružinovskej radiály.