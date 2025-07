Projekt Nové nádvorie Dúbravka od JTRE prinesie zelené mestské bývanie

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty a buduje ucelené mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria nábrežná štvrť Eurovea City s prvým slovenským mrakodrapom, v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19, Pribinova 34, Pribinova 40 či Landererova 12 alebo nákupné centrum Eperia v Prešove. V Londýne dokončila prvé projekty Triptych Bankside a Appleby Blue a v najslávnejšom francúzskom vinárskom regióne Bordeaux realizovala nové vinárstvo Le Dôme podľa návrhu renomovaného britského architektonického štúdia Foster + Partners. V Berlíne začala realizovať prvý projekt Nordhafen Living & Office.

Bratislava 7. júla (OTS) - Predmetom navrhovaného zámeru je realizácia troch bytových domov a ubytovacieho zariadenia na krátkodobé pobyty.“ hovorí riaditeľka pre rozvoj projektov JTRE Martina Surmová.Dva bytové domy navrhli architekti ako sedemposchodové s rovnakým pôdorysom a rovnakou dispozíciou na typických poschodiach. Na prízemí jedného domu do vnútrobloku bude občianska vybavenosť a zo strany Trhovej ulice tu budú umiestnené väčšie bytové jednotky s vlastnými predzáhradkami. Tie budú umiestnené aj v druhej budove na prízemí, nakoľko sú klientmi žiadané a na realitnom trhu ich je málo.Tretí bytový dom pozdĺžneho pôdorysu s dvoma hladkými a dvoma uskakovanými fasádami. Z 11 poschodí sú horné dve ustúpené a budú určené pre väčšie byty s terasami. Parter doplnia obchodné prevádzky a doplnkové služby. Nové nádvorie Dúbravka ponúkne tiež prevádzky so samostatným vstupom vhodné na kancelárie pre menšie lokálne podnikateľské subjekty.Odklonenie dopravy do spoločnej podzemnej garáže s kapacitou 300 miest, s vjazdom z Trhovej, zabezpečí v úrovni parteru bezkolízny pohyb pre peších. Nové nádvorie Dúbravka samozrejme počíta s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel a s prípravou na elektromobilitu, tak aby bolo možné inštalovať ďalšie nabíjacie body podľa požiadaviek budúcich vlastníkov. „hovoria architekti GFI Katarína Jägrová a Martin Koiš.Ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty svojimi siedmimi poschodiami orientovanými kolmo na Saratovskú ulicu uzatvorí zelený vnútroblok. Výrazovo objekt dopĺňa bytové domy uskakovanou fasádou. Parter ponúkne služby potrebné pre takýto druh zariadenia - ako napríklad raňajkáreň.Srdcom Nového nádvoria Dúbravka bude verejný, zelený, pokojný a útulný vnútroblok tvorený ostrovmi zelene s vzrastlými stromami a kríkmi spolu so záhonmi a trávnikom. Detské ihrisko s preliezkami a pieskoviskom prinesie do vnútrobloku život. Vo vonkajších častiach vybavenosť rozšíri workoutové ihrisko a ďalší priestor pre detské ihrisko využívajúce svahovitý terén. Záhradní architekti Nového nádvoria Dúbravka nezabudli ani trávnaté poldre zachytávajúce zrážkovú vodu v území doplnené aj dažďové záhony. Návrh druhovej skladby výsadby na viac ako tritisíc metroch štvorcových reflektuje prirodzenú vegetáciu v území.Nové nádvorie Dúbravka zachová a ochráni existujúcu zeleň pozdĺž Saratovskej a reflektuje na požiadavky udržateľnosti a pripravenosti na klimatické zmeny a zníženia spotreby energií.Pre podnietenie aktívneho parteru a aktiváciu absentujúceho pešieho pohybu pozdĺž Saratovskej sme nadviazali na tzv. “dúbravské korzo“, ktoré sa tiahne paralelne s líniou M. Schneidera Trnavského a Saratovskej. Pre pohyb peších bude v zóne vybudovaná logická sieť chodníkov a pochôdznych plôch s bezbariérovými úpravami.Územím prechádza výhľadová cyklotrasa R11 Dúbravská radiála, ktorá zabezpečuje spojenie centra mesta s Karlovou Vsou, Dúbravkou a lokalitou Bory až po Volkswagen. Nové nádvorie Dúbravka ponecháva priestorovú rezervu pre plnohodnotnú obojsmernú cyklotrasu.