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Projekt novej nemocnice v Martine dosiahol úroveň hrubej stavby

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Ilustračná fotka Foto: TASR - Ján Krošlák

Výstavba martinskej nemocnice sa posúva do ďalšej etapy a aktuálne prebiehajú práce patriace už do ďalšieho míľnika projektu.

Autor TASR
Martin 2. júla (TASR) - Projekt výstavby novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine dosiahol úroveň hrubej stavby a naďalej napreduje podľa harmonogramu. Ako TASR vo štvrtok informovala Zuzana Marčeková z oddelenia komunikácie martinskej nemocnice, na projekt bolo z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenených 256 miliónov eur. Nemocnica tieto prostriedky čerpá v súlade so stanovenými podmienkami financovania a harmonogramom projektu.

V záujme administratívnej efektívnosti a jednotného reportovania v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR bol termín vykázania prvého míľnika zosúladený s harmonogramom ďalšieho nemocničného projektu financovaného z toho istého zdroja. „Samotný priebeh stavebných prác na novej Univerzitnej nemocnici svätého Martina pritom napreduje podľa plánu a bez zdržaní, čím projekt naďalej potvrdzuje plnenie stanovených cieľov a patrí medzi úspešne napredujúce strategické investície v oblasti modernizácie zdravotníckej infraštruktúry na Slovensku,“ spresnil výkonný manažér útvaru výstavby Univerzitnej Nemocnice svätého Martina Jozef Hricko.

Výstavba martinskej nemocnice sa posúva do ďalšej etapy a aktuálne prebiehajú práce patriace už do ďalšieho míľnika projektu. Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
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