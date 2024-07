Projekt novej škôlky na Kadnárovej ulici v Rači je skolaudovaný

Bratislava 28. júla (TASR) - Nová materská škola na Kadnárovej ulici v bratislavskej Rači je skolaudovaná. V súčasnosti ešte dokončujú sadové úpravy, výsadba cibuliek, kvetov, by mala byť dokončená na jeseň. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Rače Michal Drotován.



"Rodičia detí, ktoré by mali nastúpiť do škôlky v septembri, budú v najbližších dňoch informovaní o ďalšom postupe. Deň otvorených dverí plánujeme 28. augusta aj pre verejnosť," približuje Drotován.



Mestská časť zároveň žiada dodržiavať pri parkovaní dopravné značenie, týka sa to najmä vyhradeného miesta pre ŤZP a pre škôlku. Žiada tiež používať na prejazd, podľa možnosti, komunikáciu bližšie ku potoku, teda ako posledný rok. V najbližších týždňoch plánuje samospráva jej opravu.



Škôlka je zaujímavá tým, že je to kruhová drevostavba. Takých stavieb na Slovensku alebo v Bratislave podľa starostu nie je veľa. Má štyri samostatné triedy s celkovou kapacitou 88 detí. Má tiež kompletnú zelenú strechu. V objekte sú aj dve sociálne zariadenia, ktoré sú prispôsobené pre potreby detí so sťaženými možnosťami pohybu. Projekt bol čiastočne financovaných z plánu obnovy (1,6 milióna eur) a čiastočne z úveru.



Začiatky projektu siahajú do roku 2018, keď poslanci odsúhlasili návrh na odkúpenie budovy bývalej vinárne Tramín. Neskôr došlo k vyrovnaniu pozemkov a vypracovaniu overovacej analýzy stavby pre umiestnenie materskej školy. Projekt bol v minulosti spájaný aj s petíciami. Starosta pritom viackrát zdôraznil, že nie je možné postaviť škôlku pri akceptovaní všetkých námietok účastníkov konania. V roku 2021 boli niektoré z pripomienok do projektu zapracované, odvolanie obyvateľov bolo oficiálne zamietnuté v roku 2022. Vo februári 2023 bol schválený úver, o tri mesiace neskôr sa začali stavebné práce.