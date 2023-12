Projekt obnovy Kina Družba v Košiciach je hotový

Košice 18. decembra (TASR) - Plány na komplexnú obnovu chátrajúceho košického Kina Družba sú bližšie k realizácii. Aktuálne je hotová projektová dokumentácia, ďalšími krokmi bude získanie stavebného povolenia a financií na rekonštrukciu budovy. Informovali o tom v pondelok primátor Jaroslav Polaček a zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Chi3, ktoré je od minulého roka nájomcom objektu.



Ikonická oválna stavba z roku 1973 sa má premeniť na multifunkčné kultúrne centrum so zachovaním pôvodného vonkajšieho vzhľadu. Odhad nákladov na stavebné práce v zmysle projektu je podľa architekta Martina Drahovského predbežne deväť miliónov eur.



"Je za nami trojročná práca a ďalší míľnik je splnený. To znamená, máme projektovú dokumentáciu a začiatkom budúceho roku začíname prípravu všetkých stavebných povolení, aby sme ich mohli na základe tohto projektu získať," povedal Polaček. Projektová dokumentácia stála podľa neho 127.000 eur, financie išli cez eurofondy so spoluúčasťou mesta. Ďalšou fázou bude získanie financií na realizáciu projektu. "Rokujeme a hľadáme ďalšie možnosti na financovanie, nielen európske, ale aj súkromné," povedal primátor. Verí, že stavebné úrady budú konať promptne a povolenie by mohlo byť v priebehu zopár mesiacov.



Projekt bol vypracovaný pod vedením architekta Drahovského v spolupráci s Technickou univerzitou Košice (TUKE). "Základné statické konštrukcie sú v dobrom stave, samozrejme, musíme vymeniť celú strechu, musíme zatepliť celú budovu. Vzhľadom na nové využitie objektu, kde bude aj multifunkčná sála, nielen kino, teda budú tam možné aj napríklad divadelné predstavenia, budú tam aj cvičné tanečné sály, čiže všetky tieto veci sme museli zapracovať do projektu," povedal. Súčasťou budú solárne panely či zemné vrty s využitím na vykurovanie a chladenie. Chýbať nebude ani prevádzka kaviarne. Drahovský potvrdil, že ide o jediné oválne kino na Slovensku postavené pre panoramatické premietanie.



Za OZ Chi3 informovali Igor Timko a Milan Antol. "Zatiaľ ešte nemáme dôvod na úsmev, ešte nie je vyhraté, ale robia sa správne kroky. My komunikujeme a prepájame všetky strany, či je to Technická univerzita, mesto, ktoré je vlastníkom budovy, a tak to aj ostane, komunikujeme aj s ministerstvami, takže sme na ďalšej ceste," povedal spevák a hudobník Timko.



V kine sa poslednýkrát premietalo v roku 2002. Od roku 2009 v budove nebol žiaden nájomca a chátra. Objekt je zapísaný v zozname pamätihodností mesta Košice.