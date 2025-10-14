Projekt obnovy Osobného prístavu v Bratislave má po rokoch územné rozh

< sekcia Regióny
Za projektom obnovy stojí spoločnosť Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava (SPaP-LOD), ktorá považuje získanie právoplatného územného rozhodnutia za veľmi zásadný míľnik.
Bratislava 14. októbra (TASR) - Plánovaná rekonštrukcia budovy Osobného prístavu v Bratislave je po rokoch o čosi bližšie k realizácii. Projekt má právoplatné územné rozhodnutie. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla Simona Parížeková, hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na ktorý boli od apríla 2024 delimitované kompetencie odborov výstavby a bytovej politiky okresných úradov. Začiatok rekonštrukcie bol pôvodne naplánovaný v roku 2020.
„Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava potvrdil rozhodnutie stavebného úradu bratislavskej mestskej časti Staré Mesto zo dňa 24. marca 2022. Rozhodnutie je právoplatné,“ uviedla Parížeková.
Za projektom obnovy stojí spoločnosť Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava (SPaP-LOD), ktorá považuje získanie právoplatného územného rozhodnutia za veľmi zásadný míľnik. Rovnako ho označuje za najzásadnejší dokument, ktorý povoľuje rekonštrukciu podľa zámeru spĺňajúceho všetky zákonom stanovené podmienky a je v súlade s územným plánom pre túto časť Starého Mesta.
„Je to veľká úľava, ale aj zadosťučinenie, keďže sa potvrdilo, že argumenty odporcov a aktivistov boli neopodstatnené,“ uviedla pre TASR predsedníčka predstavenstva spoločnosti Ľudmila Masariková podotknúc, že odporu nerozumeli, keďže zámer komunikovali so všetkými kompetentnými úradmi, vrátane pamiatkarov, a projekt upravovali podľa ich pripomienok a požiadaviek.
Spoločnosť aktuálne finalizuje projektovú dokumentáciu a podá žiadosť o stavebné povolenie. Kedy by ho mohla získať odhadnúť nevie, cieľom je získať ho čo najskôr. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti začne so samotnou rekonštrukciou, pri prácach počíta s časovým horizontom 12 až 18 mesiacov.
Cieľom modernizácie je vytvoriť funkčné miesto na nábreží, ktoré bude ponúkať služby požadované cestujúcimi prichádzajúcimi do Bratislavy po rieke alebo tými, ktorí majú záujem o lodné výlety. Vytvoriť sa má reprezentatívne predajné miesto i informačné centrum, pribudnúť majú obchodíky, prevádzky so službami, kaviareň a reštaurácia s terasami a výhľadom na Dunaj. Otvorené átrium smerom k Dunaju zostane zachované, doplnené budú bezbariérové vstupy, „aby bolo vytvorené príjemné prostredie pre posedenie a výhľad na Dunaj, respektíve Staré Mesto.“
Mestská časť Staré Mesto rozhodnutie nadradeného orgánu akceptuje, projekt má podľa nej za sebou dlhý a komplikovaný vývoj. V minulosti totiž viacerí aktivisti aj odborná architektonická obec upozorňovali na neprimeraný rozsah pôvodného návrhu, ktorý by narušil siluetu nábrežia a pamiatkové hodnoty územia. Pri novom projekte sa znížil objem, lepšie rešpektuje územný plán a zásady ochrany pamiatkovej zóny.
„Aktuálna verzia návrhu je kompaktná, viac otvorená do verejného priestoru a komunikujúca s nábrežím. Oceňujeme, že investor projekt po tomto tlaku verejnosti prepracoval,“ skonštatovala pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.
Samospráva by zároveň privítala, keby sa v návrhu viac zachoval alebo reflektoval architektonický odkaz pôvodnej budovy zo 60. rokov, ktorá mala moderný, vzdušný charakter a prirodzene dopĺňala panorámu mesta. Verí však, že ak bude rekonštrukcia rešpektovať históriu a kontext územia, prinesie prístavu aj celému nábrežiu nový život a kvalitné verejné priestory pre obyvateľov i návštevníkov.
Budovu Osobného prístavu v Bratislave dostavali v roku 1969 a čiastočne ju rekonštruovali v polovici 90. rokov 20. storočia.
