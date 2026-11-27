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Projekt O.K. kariet Hornonitrianskej knižnice bude pomáhať tolerancii
Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.
Autor TASR
Prievidza 27. novembra (TASR) - Viesť prirodzenou formou všetky vekové kategórie k lepšiemu pochopeniu inakosti, empatii, súcitu a tolerancii budú tzv. O.K. karty. Spolu s odborníkmi ich pripravila Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, pomáhať budú nielen v regióne hornej Nitry, ale i na celom Slovensku. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR, knižnica ho predstavila v piatok.
Tzv. O.K. karty sú súčasťou vzdelávacieho a komunitného programu Buďme O.K., ktorý sa zameriava na ochranu ľudských práv, toleranciu, rešpekt a prevenciu šikany, diskriminácie či xenofóbie, jeho súčasťou boli i besedy či workshopy. „O.K. karty sú hracie karty, dajú sa s nimi hrať všetky hry, ako s tými sedmovými, či detské kvarteto. Zároveň sú to edukačno-komunikačné karty, kde sa na zadných stranách nachádzajú rôzne úlohy, hry, zamyslenia, aby deti viedli hravou formou k tolerancii, empatii, vnímaniu inakosti,“ doplnil riaditeľ knižnice Marek Mittaš.
Na tvorbe O.K. kariet sa podieľala i školská psychologička Eva Bartová, ktorá podľa svojich slov riešila, akým spôsobom zadávať úlohy, pridávať aktivity, ktoré by mohli podporiť deti k vzájomnej úcte, tolerancii, inklúzii v školskom systéme. „Chceme, aby sa deti už od malička učili rešpektu a úcte i v rodinnom prostredí, z ktorého vychádzajú a fungujú. Rovnako je cieľom rozvíjať spoluprácu,“ ozrejmila.
Karty ilustrovala výtvarníčka Lucia Benková, zmyslom celého projektu bolo podľa nej vytvoriť emočné karty. „Pozostávajú z dôležitých tém, ktoré je ťažko deťom predstaviť, ale vďaka obrázkom je to jednoduchšie. Každá téma pozostáva zo štyroch kariet, ktoré vytvárajú emočný cyklus, štvorkrokový naratív - predstavenie problému, podanie riešenia, sebaprijatie a sebaláska, štvrtým je prínos pre spoločnosť,“ vysvetlila Benková.
Karty nebudú pomáhať len v regióne, ale i na celom Slovensku. „Dali sme vytlačiť približne 1000 balíčkov, mnohé sa už rozdali po prievidzských školách, dávame ich zadarmo v knižnici. Na našej webovej stránke máme formulár, kde si ich budú môcť objednať školy alebo rodičia z celého Slovenska a my im ich bezplatne zašleme,“ dodal riaditeľ.
Tzv. O.K. karty sú súčasťou vzdelávacieho a komunitného programu Buďme O.K., ktorý sa zameriava na ochranu ľudských práv, toleranciu, rešpekt a prevenciu šikany, diskriminácie či xenofóbie, jeho súčasťou boli i besedy či workshopy. „O.K. karty sú hracie karty, dajú sa s nimi hrať všetky hry, ako s tými sedmovými, či detské kvarteto. Zároveň sú to edukačno-komunikačné karty, kde sa na zadných stranách nachádzajú rôzne úlohy, hry, zamyslenia, aby deti viedli hravou formou k tolerancii, empatii, vnímaniu inakosti,“ doplnil riaditeľ knižnice Marek Mittaš.
Na tvorbe O.K. kariet sa podieľala i školská psychologička Eva Bartová, ktorá podľa svojich slov riešila, akým spôsobom zadávať úlohy, pridávať aktivity, ktoré by mohli podporiť deti k vzájomnej úcte, tolerancii, inklúzii v školskom systéme. „Chceme, aby sa deti už od malička učili rešpektu a úcte i v rodinnom prostredí, z ktorého vychádzajú a fungujú. Rovnako je cieľom rozvíjať spoluprácu,“ ozrejmila.
Karty ilustrovala výtvarníčka Lucia Benková, zmyslom celého projektu bolo podľa nej vytvoriť emočné karty. „Pozostávajú z dôležitých tém, ktoré je ťažko deťom predstaviť, ale vďaka obrázkom je to jednoduchšie. Každá téma pozostáva zo štyroch kariet, ktoré vytvárajú emočný cyklus, štvorkrokový naratív - predstavenie problému, podanie riešenia, sebaprijatie a sebaláska, štvrtým je prínos pre spoločnosť,“ vysvetlila Benková.
Karty nebudú pomáhať len v regióne, ale i na celom Slovensku. „Dali sme vytlačiť približne 1000 balíčkov, mnohé sa už rozdali po prievidzských školách, dávame ich zadarmo v knižnici. Na našej webovej stránke máme formulár, kde si ich budú môcť objednať školy alebo rodičia z celého Slovenska a my im ich bezplatne zašleme,“ dodal riaditeľ.