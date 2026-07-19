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Projekt opäť umožňuje zdieľať tipy na výlety v Banskobystrickom kraji
Všetky schválené príspevky postupne uverejnia na portáli www.zahoramizadolami.sk, kde ich zároveň zapoja do verejného hlasovania prostredníctvom reakcií čitateľov.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus a Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VK MK) v Banskej Bystrici opäť spustili projekt s názvom Píš, čítaj a spoznávaj. Verejnosti umožní zdieľať tipy na výlety v Banskobystrickom kraji. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka KOCR Zuzana Jóbová.
Projekt vznikol z myšlienky, že každý výlet ukrýva príbeh, ktorý stojí za to rozpovedať. Organizátori preto hľadajú cestovateľov, ktorí sa podelia o svoje zážitky z výletov po Banskobystrickom kraji a svojím rozprávaním, alebo skôr napísaním príbehu inšpirujú ďalšie rodiny objavovať región.
Jóbová dodala, že zapojiť sa je jednoduché. „Stačí navštíviť ľubovoľné miesto v Banskobystrickom kraji, napísať krátky blog o tom, čo autor zažil, čo ho zaujalo a prečo by toto miesto odporučil ostatným,“ objasnila. Texty môžu posielať všetci, vrátane detí do 30. septembra tohto roka na adresu redakcia@zahoramizadolami.sk s predmetom Píš, čítaj a spoznávaj.
Všetky schválené príspevky postupne uverejnia na portáli www.zahoramizadolami.sk, kde ich zároveň zapoja do verejného hlasovania prostredníctvom reakcií čitateľov. „Cieľom kampane Píš, čítaj a spoznávaj je navzájom sa inšpirovať, dávať si tipy na výlety v našom kraji a zároveň motivovať deti, ale aj dospelých k písaniu a čítaniu. A nielen k tomu. Chceme, aby objavovali, skúmali a podelili sa o poznatky,“ reagovala.
Myšlienka na vytvorenie projektu podľa Jóbovej vznikla už pred niekoľkými rokmi, keď KOCR na sociálnych sieťach v rámci kampaní predstavovala rôzne miesta Banskobystrického kraja spojené s výnimočnými osobnosťami či udalosťami. V spoločnej aktivite, ktorá spojí cestovanie s čítaním, sa organizácia nakoniec spojila s banskobystrickou knižnicou. „Naším spoločným cieľom je vzdelávať a viesť k láske k spoznávaniu. Veríme, že aj tento projekt k tomu prispeje,“ reagovala riaditeľka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Iveta Babjaková.
Projekt vznikol z myšlienky, že každý výlet ukrýva príbeh, ktorý stojí za to rozpovedať. Organizátori preto hľadajú cestovateľov, ktorí sa podelia o svoje zážitky z výletov po Banskobystrickom kraji a svojím rozprávaním, alebo skôr napísaním príbehu inšpirujú ďalšie rodiny objavovať región.
Jóbová dodala, že zapojiť sa je jednoduché. „Stačí navštíviť ľubovoľné miesto v Banskobystrickom kraji, napísať krátky blog o tom, čo autor zažil, čo ho zaujalo a prečo by toto miesto odporučil ostatným,“ objasnila. Texty môžu posielať všetci, vrátane detí do 30. septembra tohto roka na adresu redakcia@zahoramizadolami.sk s predmetom Píš, čítaj a spoznávaj.
Všetky schválené príspevky postupne uverejnia na portáli www.zahoramizadolami.sk, kde ich zároveň zapoja do verejného hlasovania prostredníctvom reakcií čitateľov. „Cieľom kampane Píš, čítaj a spoznávaj je navzájom sa inšpirovať, dávať si tipy na výlety v našom kraji a zároveň motivovať deti, ale aj dospelých k písaniu a čítaniu. A nielen k tomu. Chceme, aby objavovali, skúmali a podelili sa o poznatky,“ reagovala.
Myšlienka na vytvorenie projektu podľa Jóbovej vznikla už pred niekoľkými rokmi, keď KOCR na sociálnych sieťach v rámci kampaní predstavovala rôzne miesta Banskobystrického kraja spojené s výnimočnými osobnosťami či udalosťami. V spoločnej aktivite, ktorá spojí cestovanie s čítaním, sa organizácia nakoniec spojila s banskobystrickou knižnicou. „Naším spoločným cieľom je vzdelávať a viesť k láske k spoznávaniu. Veríme, že aj tento projekt k tomu prispeje,“ reagovala riaditeľka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Iveta Babjaková.