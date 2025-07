Projekt Osviežte sa s Petržalkou opäť vyrazil do ulíc

Bratislava 12. júla (TASR) - Projekt Osviežte sa s Petržalkou, za ktorým stojí miestna samospráva, opäť vyrazil do ulíc. Počas leta ponúkne obyvateľom osvieženie v 15 lokalitách, a to vždy v piatok a sobotu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



„Aj tentoraz sme sa snažili vytypovať často navštevované miesta, najmä námestia či väčšie ihriská a vnútrobloky, aby sme ulahodili všetkým. Sortiment nápojov sme rozšírili aj o ovocné džúsy,“ priblížil Peter Slovák, zástupca prednostu pre údržbu a nájomné bývanie.



Samosprávne foodtrucky, tento rok dva, sú obyvateľom k dispozícii každý piatok a sobotu od 16.00 do 20.00 h. Súčasťou sú aj pivné sety, kde si môžu posedieť a vychutnať nápoje. Tento rok si takéto osvieženie mohli vychutnať Petržalčania napríklad na Nobelovom námestí, v areáli pri Športovej hale Prokofievova, na Šášovskej ulici pri ihrisku Jama alebo na Daliborovom námestí.



S nápadom ponúknuť obyvateľom vybrané čapované nápoje za „akciové ceny“ prišla mestská časť vlani po tom, ako jej ostali nazvyš sudy z najväčšieho festivalu Dni Petržalky.