Projekt Otvor srdce, daruj knihu obdaruje 172 detí z rodín v núdzi

Trenčín 26. novembra (TASR) – Mimoriadna pandemická situácia zmenila v tomto roku aj odovzdávanie kníh sociálne odkázaným deťom v rámci trenčianskeho projektu Otvor srdce, daruj knihu. Knihy, ktoré zaplatia darcovia, neodovzdá Trenčianska nadácia deťom počas tradičného kultúrneho programu, ale doručia ich do materských a základných škôl.



„Otvor srdce, daruj knihu je projekt Trenčianskej nadácie. Je to už 16. rok, čo organizujeme projekt venovaný deťom z rodín osamelých rodičov a rodín, ktoré sa aktuálne ocitli v núdzi. Cieľom je, aby každé dieťa dostalo pred Vianocami vytúženú knižku,“ uviedla projektová manažérka Trenčianskej nadácie Nikoleta Sedláčková.



Vo vybraných trenčianskych kníhkupectvách môžu darcovia zaplatiť označené knihy, ktoré nadácia vyzdvihne a odovzdá deťom. Tento rok o knihy požiadalo 172 detí, asi tretinu z nich už darcovia zaplatili. Knihy sa budú predávať do polovice decembra, alebo do ich vypredania. V doterajších 15 ročníkoch obdarovala Trenčianska nadácia knihami 2904 detí.



Podľa majiteľa ekopredajne Malý princ Richarda Medala je o knihy tradične veľký záujem. „My sme súčasťou projektu Trenčianskej nadácie od jeho začiatku a participujeme aj na všetkých ostatných projektoch. Knihy každoročne v pohode predáme. Tento rok ich je trochu viac, pretože do projektu sa zapojilo menej obchodov. Ale nemám strach, že by sa nepredali,“ skonštatoval Medal.