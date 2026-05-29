Projekt Otvorený priestor v Snine prepojí umenie, prírodu a astronómiu
Autor TASR
Snina 29. mája (TASR) - Umenie, prírodu, astronómiu, edukáciu a moderné vizuálne umenie prepojí medzinárodný projekt Otvorený priestor / Open space, ktorého úvodná konferencia sa uskutoční v sobotu (30. 5.) v Snine a na Kolonickom sedle. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 a oficiálne odštartuje cezhraničnú slovensko-poľskú spoluprácu v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. TASR o tom informovala manažérka pre astroturistiku Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Valéria Rybarčáková.
Dopoludňajšia časť konferencie sa začne v Snine a bude patriť predstaveniu hlavných ideových východísk. Účastníci sa budú venovať témam ako vesmírne umenie (space art), vnímanie astronómie detskými očami či odkazu slovenskej výtvarníčky Veroniky Bažalikovej (1977 - 2023).
„Popoludní sa program presunie priamo do areálu Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktoré slúži ako dôležitý pozorovateľsko-edukačný komplex. Okrem odborných prednášok o využití planetária vo vzdelávaní čaká na hostí umelecký workshop, prehliadka programov pod hviezdnou kupolou a záverečná diskusia,“ uviedla Rybarčáková.
Celé podujatie vyvrcholí vo večerných hodinách slávnostným spustením projektu a oficiálnym ukončením konferencie, ktoré podľa Rybarčákovej otvorí dvere nadchádzajúcim spoločným slovensko-poľským aktivitám.
Ako povedala, cieľom projektu Otvorený priestor / Open space je rozvoj cezhraničného kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora neformálneho vzdelávania a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami v regióne.
„Bude realizovaný prostredníctvom konkrétnych cieľov - organizácie workshopov a podujatí, tzv. ‚otvoreného priestoru‘ týkajúcich sa kultúry, umenia, prírody, astronómie - za účasti obyvateľov pohraničia,“ dodala Rybarčáková s tým, že projekt trvá od apríla do novembra tohto roka.
