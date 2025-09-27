< sekcia Regióny
Projekt Pekné miesta mapuje lokality skultúrnym potenciálom
Projekt reaguje na potreby kultúrnych aktérov adopyt po nových, rôznorodých aľahko dostupných lokáciách.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) spúšťa v spolupráci s mestskými časťami a mestskými organizáciami projekt Pekné miesta. Projekt mapuje lokality skultúrnym potenciálom, cieľom je sprístupniť a uľahčiť organizovanie kultúrnych, spoločenských a komunitných podujatí. Databázu tvorí 42 miest v11 mestských častiach, ďalšie by mali pribudnúť vnajbližších mesiacoch. TASR o tom informovali z BKIS.
Projekt reaguje na potreby kultúrnych aktérov adopyt po nových, rôznorodých aľahko dostupných lokáciách. Kvyužívaným kultúrnym bodom na pôde mesta pribudli lokality vytypované tak, aby vyhovovali potrebám veľkých podujatí i menších komunitných stretnutí. Mapu vypĺňajú lokality vexteriéri ainteriéri, ako sú parky, námestia, amfiteátre, komunitné centrá či záhrady.
Databáza má byť nápomocná už vúvode plánovania, má uľahčiť výber miesta diania aposkytnúť celistvý pohľad na potrebné administratívne kroky. Detailný popis každej lokality pomôže získať rýchly prehľad okapacite, technickom zázemí, vybavení či špecifikách konkrétnej lokality. Nechýba ani kontakt, na koho sa vprípade záujmu obrátiť.
