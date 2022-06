Projekt Petržalka City čakajú zmeny, mesto sa dohodlo s developerom

Bratislava 30. júna (TASR) – Plánovaný rozsiahly projekt Petržalka City v okolí Chorvátskeho ramena v Bratislave, ktorý sa nevyhol kritike či petícii, čakajú zmeny. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú v týchto dňoch podpísal developer spolu s hlavným mestom. Za porušenie zmluvných povinností a garantovaných záväzkov môže byť developerovi uložená pokuta jeden milión eur. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že mesto zároveň vydalo súhlasné záväzné stanovisko na prvú etapu projektu.



"Je pochopiteľné, že mnohých ani zredukovaná podoba projektu nepoteší. Som ale presvedčený, že aktuálna dohoda a výrazné zredukovanie zástavby oproti pôvodnému zámeru aj súčasnému územnému plánu je vzhľadom na zmluvné dedičstvo spred 16 rokov najlepšie možné riešenie," konštatuje Vallo.



Mestu sa podľa primátora malo podariť vyrokovať zníženie zástavby minimálne o 32 percent oproti aktuálnemu územnému plánu či nárast plôch zelene o 37 percent. Časť plôch určených na výstavu sa má preklasifikovať na zeleň. Návrhy majú byť aj v súlade s finálnou verziou urbanistickej štúdie Petržalská os, na základe ktorej sa bude meniť územný plán.



Dohoda sa týka aj zmeny etapizácie projektu. Objekty pre občiansku vybavenosť začne developer budovať od prvej etapy, nie až v tretej, ako uvádzal pôvodný návrh projektu. V minulosti sa totiž objavili obavy, že developer postaví iba komerčne lukratívne bytové priestory a prvky občianskej vybavenosti nezrealizuje. "Po novom bude v projekte pribúdať občianska vybavenosť súbežne s bytovou výstavou," ubezpečuje Vallo. Za nedodržanie podmienok hrozia developerovi sankcie.



Posun v rámci plánovaného projektu nastal aj v tom, že mesto pre jeho prvú etapu vydalo súhlasné záväzné stanovisko, ktoré je súčasťou územného konania. Primátor podotkol, že hoci v posledných rokoch zazneli aj výzvy, aby mesto záväzné stanovisko k projektu nevydalo, musí mesto konať v súlade so zákonom. Pripomenul, že ak je posudzovaný projekt v súlade s platným územným plánom, súhlasné záväzné stanovisko vydať musí. Poukázal na to, že aktuálna podoba projektu je totiž nielen v súlade s územným plánom, ale má výrazne nižšiu zástavbu ako územný plán umožňuje.



Predmetné mestské pozemky prenajal developerovi v roku 2002 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský na 50 rokov. Zmluvu sa primátorom doteraz nepodarilo vypovedať. V minulosti vznikla proti prvej etape projektu petícia. Obyvatelia v nej vyjadrili nesúhlas s vybudovaním až 15-podlažných budov v bezprostrednej blízkosti Chorvátskeho ramena. Tento typ výstavby označili pre dané územie za devastačný.