Projekt petržalskej električky si vyžiada ďalšie dopravné obmedzenia

Bratislava 15. januára (TASR) - Výstavba cestných komunikácií a mostného objektu, ktoré súvisia s projektom električkovej radiály v bratislavskej Petržalke, si vyžiada ďalšie dopravné obmedzenia. Dotknú sa aj niektorých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



Od 20. januára bude uzavretá Kutlíkova ulica a časť Jantárovej cesty. Zrušený bude takisto vjazd aj výjazd z Brančskej a Tupolevovej ulice a z Topoľčianskej ulice na Kutlíkovu. Následne začiatkom apríla bude síce sprejazdnená križovatka Pajštúnska - Jantárová cesta, Kutlíkova ulica však bude uzavretá naďalej, aby bolo možné dobudovať dopravný most Kutlíkova.



Zrušený bude taktiež priechod pre chodcov a cyklistov cez Kutlíkovu ulicu. Ako obchádzkovú trasu bude potrebné použiť priechody pre chodcov na križovatke s Romanovou a so Starhradskou ulicou.



Dopravné obmedzenia sa dotknú aj niektorých liniek MHD, a to 83, 92, 95, 98, 99, 192 a N95. O konkrétnych obmedzeniach i dočasnej zmene časti trás liniek informuje Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.



Práce sa týkajú dokončenia napriamenia a rozšírenia Kutlíkovej a Pajštúnskej ulice na štvorpruhovú cestu. Súčasťou bude nová križovatka Jantárová cesta - Pajštúnska - Kutlíkova či nový dopravný most cez Chorvátske rameno. Rovnako tak výmena kanalizácie, nové napojenia na Tupolevovu a Brančskú ulicu, autobusové zastávky, chodníky aj cyklochodníky.



Po tom, ako vlani v decembri, po viac ako troch rokoch od začiatku výstavby radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, prešla po trati prvá skúšobná električka, majú nasledovať dokončovacie práce na nástupiskách a priľahlých objektoch i povoľovacie procesy. Spustenie plnej prevádzky električky je naplánované na jar. Úplné dokončenie projektu má byť do konca letných prázdnin. Dovtedy majú byť dobudované zvyšné stavebné objekty, ktoré nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky.