< sekcia Regióny
Projekt Polievka z lásky pomáha ľuďom bez domova už takmer desať rokov
Dobrovoľníci každú stredu a sobotu v zimných mesiacoch dávajú ľuďom bez domova polievku a jedlo.
Autor TASR
Piešťany 19. februára (TASR) - Projekt Polievka z lásky, ktorý pomáha ľuďom bez domova v Piešťanoch už takmer desať rokov, pokračuje aj tento rok. Aktivita prebieha v spolupráci Spoločenstva kresťanskej angažovanosti pri reholi Spoločnosť Ježišova a samosprávy. Tá poskytuje priestory Denného centra Svornosť na Vážskej ulici. Pre TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič.
Iniciatívu hodnotí pozitívne. „Ľudia, ktorí to robia, to naozaj robia s veľkým srdcom. Patrí im za to veľká vďaka. Myslia na iných ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Keď tam zájdem, vidím, že to nie je len o jedle. Ľudia si odnášajú aj balíček na najbližšie dni. Pomáhajú im s vybavovaním dokladov, komunikujú s nimi, budujú si vzťah a následne ich usmerňujú na náš sociálny odbor, kde s nimi riešime ďalšiu pomoc,“ ozrejmil.
Dobrovoľníci každú stredu a sobotu v zimných mesiacoch dávajú ľuďom bez domova polievku a jedlo. Okrem jedla často dostanú aj teplé ponožky, mikinu či sveter. „Spolupráca s mestom spočíva v tom, že mesto má denné centrum Svornosť a tieto priestory ponúka spoločenstvu. A snažíme sa im pomôcť v tom, že im dávame priestory na to, kde sa jedlo vydáva a kde sa môže aj skladovať,“ doplnil.
Verejnosť môže iniciatívu podporiť materiálnou pomocou vo forme trvanlivých potravín, zimného oblečenia, topánok alebo diek. Dary je možné priniesť do denného centra každú stredu a sobotu.
Iniciatívu hodnotí pozitívne. „Ľudia, ktorí to robia, to naozaj robia s veľkým srdcom. Patrí im za to veľká vďaka. Myslia na iných ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Keď tam zájdem, vidím, že to nie je len o jedle. Ľudia si odnášajú aj balíček na najbližšie dni. Pomáhajú im s vybavovaním dokladov, komunikujú s nimi, budujú si vzťah a následne ich usmerňujú na náš sociálny odbor, kde s nimi riešime ďalšiu pomoc,“ ozrejmil.
Dobrovoľníci každú stredu a sobotu v zimných mesiacoch dávajú ľuďom bez domova polievku a jedlo. Okrem jedla často dostanú aj teplé ponožky, mikinu či sveter. „Spolupráca s mestom spočíva v tom, že mesto má denné centrum Svornosť a tieto priestory ponúka spoločenstvu. A snažíme sa im pomôcť v tom, že im dávame priestory na to, kde sa jedlo vydáva a kde sa môže aj skladovať,“ doplnil.
Verejnosť môže iniciatívu podporiť materiálnou pomocou vo forme trvanlivých potravín, zimného oblečenia, topánok alebo diek. Dary je možné priniesť do denného centra každú stredu a sobotu.