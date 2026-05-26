< sekcia Regióny
Projekt ponúka v tokajských viniciach zrkadlové ubytovanie
Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60.000 eur.
Autor TASR
Malá Tŕňa 26. mája (TASR) - Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Tŕni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60.000 eur.
Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, projekt „prepája moderný dizajn, ekológiu a nadštandardný komfort, čím vytvára celoročné útočisko pre milovníkov vína a nerušeného oddychu“. Inovatívne ubytovacie objekty kubického tvaru sú situované v bezprostrednej blízkosti známej vyhliadkovej veže v tvare suda. Ich najväčšou prednosťou je panoramatické presklenie a zrkadlový exteriér, v ktorom sa odráža obloha a okolité vinice. Interiér ponúka komfort boutique ubytovania s dvojlôžkom, oddychovou zónou, minikuchynkou, kúpeľňou so sprchou a premyslené detaily pracujúce s prírodnými materiálmi, svetlom a výhľadom.
„Architektúru sme navrhli tak, aby bola prirodzenou súčasťou krajiny. Zrkadlové steny počas dňa odrážajú vinohrady a večer ponúkajú hosťom neopakovateľný pohľad na hviezdnu oblohu priamo z pohodlia interiéru,“ uviedla Michaela Jánošík Maciková, zakladateľka Glamping Domik Tokaj.
Benefitom projektu je jeho ekologický charakter a využívanie obnoviteľných zdrojov. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sú zrkadlové kabíny originálnym spojením modernej architektúry, pokoja v prírode a ekologického prístupu k cestovnému ruchu. „Verím, že sa stanú novým magnetom pre návštevníkov, predĺžia ich pobyt v regióne a zároveň posilnia postavenie Košického kraja ako atraktívnej destinácie moderného ekoturizmu,“ skonštatoval.
Jeden z objektov sa nachádza bližšie k prístupovej ceste, zatiaľ čo druhý je situovaný vyššie vo vinohrade. „Neviditeľné“ domy vo viniciach sú pre návštevníkov už dostupné. Rezervácie fungujú online na webe formou samoobslužného systému s prístupom cez elektronický kód.
Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej vinohradnícka oblasť a jej okolie ponúkajú ideálne podmienky pre aktívny oddych aj spoznávanie regiónu. „Vzniká tak atraktívne prepojenie ekoturizmu, aktívneho oddychu a autentických tokajských zážitkov,“ dodala.
Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, projekt „prepája moderný dizajn, ekológiu a nadštandardný komfort, čím vytvára celoročné útočisko pre milovníkov vína a nerušeného oddychu“. Inovatívne ubytovacie objekty kubického tvaru sú situované v bezprostrednej blízkosti známej vyhliadkovej veže v tvare suda. Ich najväčšou prednosťou je panoramatické presklenie a zrkadlový exteriér, v ktorom sa odráža obloha a okolité vinice. Interiér ponúka komfort boutique ubytovania s dvojlôžkom, oddychovou zónou, minikuchynkou, kúpeľňou so sprchou a premyslené detaily pracujúce s prírodnými materiálmi, svetlom a výhľadom.
„Architektúru sme navrhli tak, aby bola prirodzenou súčasťou krajiny. Zrkadlové steny počas dňa odrážajú vinohrady a večer ponúkajú hosťom neopakovateľný pohľad na hviezdnu oblohu priamo z pohodlia interiéru,“ uviedla Michaela Jánošík Maciková, zakladateľka Glamping Domik Tokaj.
Benefitom projektu je jeho ekologický charakter a využívanie obnoviteľných zdrojov. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sú zrkadlové kabíny originálnym spojením modernej architektúry, pokoja v prírode a ekologického prístupu k cestovnému ruchu. „Verím, že sa stanú novým magnetom pre návštevníkov, predĺžia ich pobyt v regióne a zároveň posilnia postavenie Košického kraja ako atraktívnej destinácie moderného ekoturizmu,“ skonštatoval.
Jeden z objektov sa nachádza bližšie k prístupovej ceste, zatiaľ čo druhý je situovaný vyššie vo vinohrade. „Neviditeľné“ domy vo viniciach sú pre návštevníkov už dostupné. Rezervácie fungujú online na webe formou samoobslužného systému s prístupom cez elektronický kód.
Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej vinohradnícka oblasť a jej okolie ponúkajú ideálne podmienky pre aktívny oddych aj spoznávanie regiónu. „Vzniká tak atraktívne prepojenie ekoturizmu, aktívneho oddychu a autentických tokajských zážitkov,“ dodala.