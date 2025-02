Projekt pozemkových úprav v Dolnom Kubíne dokončili

Dolný Kubín 13. februára (TASR) - V Dolnom Kubíne v katastrálnom území Kňažia sa dokončil rozsiahly projekt komplexných pozemkových úprav. Jeho hlavným cieľom bolo usporiadať vlastnícke vzťahy, sceliť rozdrobené parcely a vytvoriť podmienky pre efektívnejšie využívanie pôdy a budúci rozvoj územia. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



Vďaka pozemkovým úpravám vzniká v centre Kňažej priestor na výstavbu približne 100 rodinných domov. "Je to dôležité aj preto, lebo práve mestská časť Kňažia má všetky podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať. Nachádza sa tu základná a materská škola, stredná škola a je tu aj dobrá dostupnosť zamestnania a bohatý kultúrno-spoločenský život," uviedol primátor Ján Prílepok.



Pozemkové úpravy sa realizovali na ploche 717 hektárov, ktorú vlastnilo takmer 400 účastníkov. V rámci projektu sa počet pôvodných 3365 parciel znížil na 725, pričom každému novovytvorenému pozemku bol zabezpečený prístup.



Celý proces bol financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Operačného programu rozvoja vidieka, pričom celkové náklady presiahli 300.000 eur.



Mesto zároveň získalo strategické pozemky na budúce rozširovanie ciest a chodníkov. "Počas týchto pozemkových úprav sme dbali na to, aby mesto získalo vlastníctvo kľúčových pozemkov potrebných na vybudovanie budúcich ciest a chodníkov. Ak v budúcnosti budeme mať dostatok finančných prostriedkov, chceli by sme realizovať bezpečný prístup k cestnému mostu, ktorý plánuje rekonštruovať Žilinský samosprávny kraj," uviedol primátor.



Dolnokubínska samospráva zároveň rokuje s Oravskou vodárenskou spoločnosťou (OVS) o možnostiach napojenia lokality Roveň na vodovod a kanalizáciu. "Hlavnou otázkou bolo, či prečerpávacia stanica pri rieke Orava bude mať dostatočnú kapacitu, čo sa nakoniec potvrdilo. Zároveň rokujeme s OVS o tom, že ak budú všetky inžinierske siete riadne vyprojektované, prevzali by realizáciu vodovodu a kanalizácie na vlastné náklady, čím by zabezpečili ich výstavbu pre budúcich obyvateľov. Mesto zároveň pripravuje rokovania s energetikmi o optimálnom riešení napojenia lokality aj na elektrickú sieť," vysvetlil Prílepok.



Podľa geodeta Pavla Dibdiaka je cieľom pozemkových úprav usporiadať vlastníctvo tak, aby bolo možné efektívne hospodáriť na pôde. "Pred úpravami vlastnili mnohí ľudia malé podiely roztrúsené na desiatkach parciel, čo sťažovalo akékoľvek využitie. Po úpravách dostáva každý vlastník nový pozemok, zväčša jeden alebo dva, pričom vlastníctvo je jednoznačné," dodal Dibdiak.



Samospráva dodala, že majitelia si už preberajú nové pozemky a zápis do katastra nehnuteľností sa očakáva v priebehu apríla. Projekt pozemkových úprav v Kňažej tak predstavuje dôležitý krok pre budúci rozvoj územia a zlepšenie životných podmienok obyvateľov Dolného Kubína.