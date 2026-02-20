< sekcia Regióny
Projekt Právna klinika pre občanov Trnavy pokračuje aj v roku 2026
Obyvatelia dostanú od študentov práva usmernenie v oblastiach, ako napríklad občianske právo, rodinné právo, pracovnoprávne vzťahy či susedské spory.
Autor TASR
Trnava 20. februára (TASR) - Projekt Právna klinika pre občanov mesta Trnava spočívajúci v poskytovaní bezplatného právneho poradenstva pokračuje aj v roku 2026. Konzultácie je možné využiť každý štvrtok medzi medzi 15.45 a 17.00 h na trnavskej radnici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
Nový cyklus projektu sa začal 12. februára a potrvá do 7. mája. „Právna klinika funguje vďaka spolupráci Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a mesta Trnava. Je určená obyvateľom mesta, ktorí sa ocitli v nejasnej alebo zložitej právnej situácii a potrebujú prvotnú konzultáciu v právnych otázkach,“ priblížila Majtánová.
Obyvatelia dostanú od študentov práva usmernenie v oblastiach, ako napríklad občianske právo, rodinné právo, pracovnoprávne vzťahy či susedské spory. „Cieľom projektu je sprístupniť právne poradenstvo širokej verejnosti a pomôcť občanom lepšie sa zorientovať v ich právach a povinnostiach,“ doplnil Peter Mészáros z katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Nový cyklus projektu sa začal 12. februára a potrvá do 7. mája. „Právna klinika funguje vďaka spolupráci Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a mesta Trnava. Je určená obyvateľom mesta, ktorí sa ocitli v nejasnej alebo zložitej právnej situácii a potrebujú prvotnú konzultáciu v právnych otázkach,“ priblížila Majtánová.
Obyvatelia dostanú od študentov práva usmernenie v oblastiach, ako napríklad občianske právo, rodinné právo, pracovnoprávne vzťahy či susedské spory. „Cieľom projektu je sprístupniť právne poradenstvo širokej verejnosti a pomôcť občanom lepšie sa zorientovať v ich právach a povinnostiach,“ doplnil Peter Mészáros z katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.