Projekt prekládky napätia ponad V. Draždiak je zatiaľ pozastavený

Bratislava 30. mája (TASR) - Projekt prekládky nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN), vedúceho i ponad areál Veľkého Draždiaka v bratislavskej Petržalke, je momentálne pozastavený. Najzásadnejším dôvodom sú financie. Mestská časť však pokračuje vo vybavovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, aby mohla byť prípadne v budúcnosti zrealizovaná. Pre TASR to uviedol odchádzajúci starosta Petržalky Ján Hrčka.



Pod pozastavenie sa podpísalo to, keď miestne zastupiteľstvo ešte vlani v decembri neschválilo vyhlásenie referenda, ktoré sa malo týkať aj možnej prekládky. Namiesto neho, ktoré žiadala aj značná časť obyvateľov, vyčlenili poslanci najsilnejšieho klubu Team Bratislava a PS pozmeňujúcim návrhom z rozpočtu mestskej časti takmer 3,5 milióna eur. Starosta však takýto rozpočet nepodpísal a mestská časť začala rok 2025 v rozpočtovom provizóriu a rozpočet schválili až v apríli.



Predseda poslaneckého klubu Team Bratislava a PS Pavol Škápik argumentoval tým, že návrhom dali mandát na rokovania. Zároveň tým podľa neho chceli odstrániť časť „problému“, aby vedenie mestskej časti mohlo riešiť absentujúci projekt prekládky. Naopak, poslanec z klubu Saska pre Petržalku Michal Kubinský vyjadril ľútosť nad tým, že alokovali financie v celej sume len z rozpočtu mestskej časti. Podľa neho sa tým naštrbila vyjednávacia pozícia mestskej časti v rokovaniach aj s hlavným mestom, ktoré by taktiež z prekládky profitovalo. „Myslím si, že mestská časť prepásla šancu, jedinečnú príležitosť znížiť náklady na prekládku,“ skonštatoval Hrčka.



Mestská časť totiž podľa neho prišla o financie, ktoré mala predrokované so Západoslovenskou distribučnou, ktorá má naplánovanú výmenu káblov a bola ochotná prispieť aj na prekládku. Na príspevok v budúcnosti z jej strany dôvod nevidí. Zároveň sa však prekládka môže predražiť v závislosti od toho, kedy by sa realizovala.



Podotkol, že síce je v územnom pláne rezervovaný koridor na prekládku, avšak tú by nebolo možné realizovať aj tak hneď, keďže na ňu nie sú ešte potrebné povolenia. Takže ani vyčleniť financie v rozpočte na ňu nebolo ešte potrebné. Krok poslaneckého klubu označil za účelový.



Keďže však dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie už mestská časť začala pripravovať, pokračuje v nej. „Už keď sme to rozbehli, dokončíme to a papiere budú pripravené,“ uviedol Hrčka s tým, že platnosť povolení sa dá predĺžiť. Ak sa teda v budúcnosti podľa neho nájdu financie i vôľa, samotná prekládka môže trvať kratšie.



Jednou z podmienok prekládky je tiež vysporiadanie pozemkov. Aktuálne je podľa neho po rokovaniach s Lesmi SR na stole ponuka o odpredaji pozemkov pod Veľkým Draždiakom a jeho okolí. Otázne je, či by pozemky patrili priamo mestskej časti alebo hlavnému mestu s tým, že by boli mestskej časti zverené. Závisieť bude od poslancov, či budú s navrhovanou sumou takmer 2,9 milióna eur súhlasiť. Zaoberať by sa tým malo zastupiteľstvo v júni.



Spoločnosť Západoslovenská distribučná pre TASR uviedla, že rekonštrukciu vedenia nad Draždiakom a v priľahlých oblastiach naplánovala na tento a budúci rok. Potrebná je z dôvodu zachovania bezpečnej a plynulej distribúcie elektriny a hradí ju spoločnosť. Prípadnú preložku vedenia hradí ten subjekt, ktorý ju vyvolal. „Naša spoločnosť nebola doteraz o realizáciu preložky požiadaná. Realizácia rekonštrukcie vedenia však nie je do budúcnosti prekážkou toho, aby sme vykonali jeho preložku, ak o to budeme v zmysle legislatívy požiadaní,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Michaela Dobošová.



Riešenie prekládky vzdušného vedenia ponad Veľký Draždiak je predmetom rokovaní mestskej časti a spoločnosti Západoslovenská distribučná už od roku 2007. Viaceré snahy však stroskotali.