Projekt premeny bývalého priemyselného areálu je v ďalšej fáze

Bratislava 8. júna (TASR) - Projekt premeny bývalého priemyselného areálu na Patrónke v Bratislave, za ktorým stojí Bratislavský samosprávny kraj (BSK), získal záväzné stanovisko hlavného mesta. Projekt je teda v súlade s územným plánom a môže pokračovať v ďalších fázach schvaľovania. Územie sa má zmeniť na sociálne, kultúrne a vzdelávacie centrum.



„Náš ambiciózny projekt je o krok bližšie k realite. Dostali sme záväzné stanovisko magistrátu, tak sa môžeme pustiť do práce a premeniť zanedbaný areál na Patrónke na Vydrica Park. Zóna sa stane centrom kultúry, športu, oddychu a vzdelávania,“ napísal na sociálnej sieti predseda BSK Juraj Droba.



Zámerom je revitalizácia bývalého priemyselného areálu na Patrónke, kde v minulosti existovala továreň na náboje - patróny, na sociálne, kultúrne a vzdelávacie centrum. Plánom je celé územie komplexne zrevitalizovať vrátane obnovy budov, z ktorých väčšina je zanedbaná. Vzdelávacie priestory, športoviská a rekreačné zóny sú navrhnuté a prepojené tak, aby vytvárali harmonický celok. V rámci projektu má areál ponúknuť napríklad aj ovocný sad, počíta sa tiež s odkrytím časti potoka Vydrica či novými pešími prepojeniami.



Súčasťou areálu má byť aj pamätník holokaustu. Židov, koncentrovaných v areáli bývalej továrne na Patrónke, odvážali do koncentračného tábora zo železničnej stanice v dnešnej mestskej časti Lamač. Prvý transport s vyše 700 ženami a dievčatami odišiel 27. marca 1942 podvečer, teda dva dni po odchode prvého transportu so židovskými ženami z Popradu. Rovnako ako popradský transport, aj vlak z Lamača smeroval do vyhladzovacieho tábora Auschwitz.



V blízkosti pamätníka sa nachádza bývalá Rothova továreň na „patróny“ z roku 1875. Konverziou fabriky má vzniknúť nové kultúrno-kreatívne centrum Design factory Patrónka. Nadviazať má na pôvodné aktivity bývalého KKC Design factory na Bottovej ulici, zároveň ich má rozšíriť aj o nové druhy ako vzdelávanie či rôzne vedecké a kreatívno-technické činnosti.



„Aktuálne spracovávame dokumentácie pre stavebné povolenie a získavame jednotlivé stanoviská dotknutých subjektov,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman s tým, že predpokladané náklady budú presnejšie definované po ukončení dokumentácie pre stavebné povolenie. Termín predpokladaného otvorenia je na prelome rokov 2028/2029.



Projekt revitalizácie areálu Patrónky podporilo zastupiteľstvo BSK ešte v roku 2021.