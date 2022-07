Projekt Private public dialogue 2022 je spustený

Brezová pod Bradlom 24. júla (TASR) - Projekt Private public dialogue (PPD) 2022 zameraný na zlepšenie komunikácie medzi podnikateľmi a samosprávami spustila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PSA) Martin Lidaj.



V tomto roku sa na projekte zúčastňuje päť miest – Senica, Brezová pod Bradlom, Holíč, Skalica a Šaštín-Stráže. Súčasťou je aj realizácia stretnutí vedenia samospráv s podnikateľmi. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo v stredu (20. 7.) v Brezovej pod Bradlom. "Projekt by mal v rámci svojich aktivít analyzovať, to čo je kde dobré, ale povedať aj to, čo je zlé a nefunguje. Cieľom je, aby samospráva a podnikatelia rozvíjali komunitu spoločne," informoval Lidaj.



Ako doplnil, výstupy z týchto stretnutí budú doplnené realizáciou prieskumov medzi ďalšími podnikateľskými subjektami. "Na základe zozbieraných informácií potom pripravíme návrh kódexu spolupráce medzi podnikateľským sektorom a samosprávami," povedal riaditeľ aliancie.



Témou stretnutia bolo objasnenie si vzájomných stanovísk a pozícií, načrtnutie možnej spolupráce pri konkrétnych projektoch. "Jednou z konkrétnych vecí, ktoré vyplynuli zo stretnutia, je tá, že mesto bude informovať priamo miestnych podnikateľov o verejných zákazkách, ktoré samospráva vyhlasuje, aby sa podnikatelia mohli do nich zapojiť a nemuseli ich prácne vyhľadávať," doplnil primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran.



Projekt realizuje PAS v spolupráci s Centrom pre medzinárodné súkromné podnikanie (CIPE). "Zo stretnutia vzišlo viacero nápadov. Podnikatelia formulovali, čo im chýba. Ale čo je veľmi dôležité, zároveň prezentovali aj možné riešenia," uviedla pre TASR program officer CIPE Monika Kočiová.