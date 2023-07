Projekt rekonštrukcie bývalého gymnázia vo Zvolene pokračuje

Banská Bystrica 27. júla (TASR) – Projekt rekonštrukcie bývalého gymnázia na sídlisku Sekier vo Zvolene pokračuje. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá do obnoveného areálu záujemcu, ktorý by v nej prevádzkoval zariadenie sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako ďalej uviedla, nová budova by sa mala postupne začať napĺňať v roku 2025. Projekt podľa nej v súčasnosti čaká na vydanie stavebného povolenia. "Následne víťazný architektonický ateliér spracuje dokumentáciu na uskutočnenie stavby a kraj vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa," objasnila.



Zariadenia sociálnych služieb, ktoré v objekte kraj plánuje, budú mať dve formy. Bude to pobyt pre 40 klientov a ambulantná časť s kapacitou do 20 ľudí. Pre pobyt projekt počíta so zameraním na poskytovanie služieb seniorom. "Kraj bude rokovať aj so záujemcami o poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím," konštatovala hovorkyňa.



Konateľ krajskej obchodnej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK Juraj Haško poznamenal, že budúci prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť. Možnosťami je prevádzkovať len pobytové alebo ambulantné zariadenie sociálnych služieb alebo obidve služby naraz. "Oslovili sme všetkých prevádzkovateľov týchto služieb na území kraja s ponukou na poskytnutie priestorov pre tieto aktivity," potvrdil. Záujemcovia sa môžu obracať na Haška do 15. augusta, kontaktné údaje sú na oficiálnej webstránke BBSK.



Predseda BBSK Ondrej Lunter doplnil, že okrem zariadenia sociálnych služieb bude v novej budove priestor pre prevádzky obchodu a služieb, komunitné stretávanie, voľnočasové aktivity či vzdelávanie. "Na jeseň tohto roka začneme s prípravou rekonštrukcie priľahlej trafostanice, ktorá bude dodávať elektrickú energiu 13 plánovaným prevádzkam a telocvični," ukončil.