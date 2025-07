Projekt rekonštrukcie plavárne v B. Štiavnici predstavia aj verejnosti

Banská Štiavnica 11. júla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica už má hotovú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mestskej plavárne a aktuálne hľadá finančné zdroje na jej obnovu. Zastupujúca prednostka banskoštiavnického mestského úradu Henrieta Godová pre TASR priblížila, že vydané je už aj stavebné povolenie.



Godová doplnila, že koncom júla autori návrhu odprezentujú finálny projekt mestským poslancom, takisto chcú vizuálny návrh s prípadnými pôdorysmi a rezmi návrhu aj so zjednodušeným opisom zverejniť pre verejnosť aj na webovej stránke mesta.



„Ide o rekonštrukciu objektu, takže hmotovo ostane objekt viac menej zachovaný, s jedinou zmenou doplnenia prístavby presklenej časti detského sveta s bazénmi s ostatnými oddychovými prvkami, čím sa zväčší úžitková hmota interiéru,“ naznačila prednostka, ako by mal objekt po rekonštrukcii vyzerať.



Zároveň doplnila, že táto prístavba závisí od rozsahu finančných zdrojov, ktoré mesto na rekonštrukciu postupne získa. Rekonštrukcia plavárne sa totiž bude môcť deliť na etapy v závislosti od výšky finančnej podpory.



„Mesto hľadá finančné zdroje na túto rekonštrukciu, pretože bude finančne náročná,“ vysvetlila Godová s tým, že v prvej etape majú v pláne žiadať o prostriedky z najbližšej výzvy Fondu na podporu športu a to na rekonštrukciu bazéna, rozvodov, šatní a sociálnych zariadení.



Návrh rieši aj rekonštrukciu spevnených plôch v okolí objektu. V objekte plavárne je riešená kompletná výmena a dobudovanie technológií a rozvodov. V spodnej časti počíta návrh s umiestnením wellness časti so saunami, malým bazénom a oddychovými priestormi. V objekte bude nový výťah. Na poschodí sú plánované šatne a nový nerezový bazén a prístavba spomínaného detského sveta. Návrh počíta aj s novým balkónom na úrovni bazénovej časti s možným osadením vonkajšej vírivky.