Projekt rekonštrukcie vo Zvolenskej Slatine stál vlani 22.917 eur

Zvolenská Slatina 26. augusta (TASR) - Do prípravy projektových dokumentácií investovala vlani obec Zvolenská Slatina v okrese Zvolen sumu 22.917 eur. Týkalo sa to projektov na rekonštrukciu komunitného centra, na bezbariérové vstupy do budovy základnej školy a chodník na ulici Očovská cesta. TASR o tom informovala starostka Mária Klimentová.



Dodala, že najväčšou investíciou samosprávy bola vlani kompletná rekonštrukcia objektu komunitného centra vrátane vybavenia. "Celkovo obec preinvestovala z vlastných zdrojov približne 220.000 eur a poskytli nám nenávratný finančný príspevok vo výške približne 222.000 eur," objasnila.



Nové centrum vzniklo z nevyužívaného rodinného domu, ktorý sa obecní poslanci rozhodli zrekonštruovať. Slúži na aktivity obyvateľov. Predchádzať má ich sociálnemu vylúčeniu, zvýšeniu ich vzdelanostnej a vedomostnej úrovne a príprave pre trh práce. "Sú to aktivity ako kurzy, školenia, odborné výcviky a podobne," zhrnula starostka s tým, že rekonštrukciou vznikli miestnosti na vzdelávanie, kancelársky priestor, dielňa aj kuchyňa. Patria tam aj sklad materiálu a pomôcok, práčovňa, sociálne zariadenie vrátane vybavenia týchto priestorov.



Podľa nej vlani vysporiadali pozemky pod existujúcimi obecnými stavbami a verejnými priestranstvami v celkovej výmere 410 metrov štvorcových, za ktoré z rozpočtu obce zaplatila spolu 7049 eur. Do obnovy miestnych komunikácií a chodníkov investovali v minulom roku 186.000 eur. Bola to najmä výstavba chodníka na Očovskej ceste v súbehu s cestou tretej triedy.



Ako ďalej uviedla, samospráva každoročne podporuje aj svoje spoločenské organizácie. V roku 2023 im poskytla dotácie v celkovej výške 39.260 eur.