Rekvalifikácie na hornej Nitre budú pokračovať cez nový projekt

Prievidza 7. mája (TASR) - Rekvalifikácie zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) budú pokračovať cez nový projekt. Po novom sa do národného projektu budú môcť zapojiť okrem baníkov i zamestnanci Slovenských elektrární. Na rekvalifikačné kurzy vyčlenia i viac peňazí. Avizoval to predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



"Projekt vzdelávania bude mať trochu iné parametre, na rôzne kurzy pôjde viac financií, až do 1500 eur. Chceme doň zapojiť i zamestnancov Slovenských elektrární, respektíve Elektrárne Nováky, ktorí prídu o prácu," priblížil Baška.



Nový projekt bude pre HBP podľa neho využiteľnejší. Pripomenul, že HBP ukončia ťažbu do konca tohto roka. "Viac uchádzačov o rekvalifikáciu tak očakávame práve v druhom polroku 2023 a začiatkom roka 2024, prípadne celý budúci rok," ozrejmil predseda TSK. Novým projektom sa budú zaoberať i trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní v máji, dodal Baška. Zastupiteľstvo TSK bude schvaľovať podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Slovensko - Fondu na spravodlivú transformáciu.



Končiaci sa národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra podporil štát sumou takmer 12 miliónov eur. Financie z Európskej únie smerovali najmä na rekvalifikáciu baníkov v nadväznosti na transformáciu uhoľného regiónu na iný druh priemyslu. Odborné kurzy absolvovalo od začiatku realizácie aktivít podľa poslednej štatistiky 172 účastníkov, celkovo projekt absolvovalo 243 účastníkov. V rámci neho vznikli aj kontaktné centrá v partnerských mestách Prievidza, Handlová a Nováky. Tie poskytujú účastníkom projektu aj ďalším zamestnancom HBP individuálne poradenstvo v oblastiach psychológie, legislatívy, ekonomiky a terénne sociálne poradenstvo.



Národný projekt realizuje TSK z podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.