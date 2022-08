Projekt Skateparku pri rieke Nitra získal stavebné povolenie

Nitra 19. augusta (TASR) - Projekt výstavby skateparku na nitrianskom sídlisku Chrenová získal stavebné povolenie. Voľnočasový areál má vyrásť na zelenej ploche medzi Nábrežím mládeže a riekou Nitra. Ako sa uvádza v stavebnom povolení, projekt počíta s výstavbou skateparku, inštaláciou mobiliáru, verejného osvetlenia a krajinárskymi úpravami.



Podľa vydaného stavebného povolenia má byť hlavnou súčasťou stavby betonáž skateparku z hladenej podlahy a monolitických prekážok. "Ďalej je to položenie prefabrikovaných betónových a oceľových prekážok, výroba a umiestnenie nového mobiliára v kombinácii oceľových rámov a dreva," konštatuje sa v dokumente. Krajinárske úpravy majú zahŕňať predovšetkým vytvorenie terénnych vĺn.



Mesto pripravuje výstavbu nového skateparku na nábreží rieky Nitra už od minulého roku. O projekte sa pred časom diskutovalo aj na sociálnych sieťach, kde ho časť ľudí kritizovala, predovšetkým z obavy o existujúcu zeleň. "V súťaži zvíťazil kvalitný návrh ateliéru unicorn/unicorn z Českej republiky, ktorý sa špecializuje na projekty skateparkov a verejných priestranstiev. Má za sebou viacero úspešných revitalizácií nie len v Čechách, ale napríklad aj v Bratislave," reagoval pred časom primátor Nitry Marek Hattas.



Areál nového športoviska má podľa návrhu tvoriť na severnej strane skatepark a v jeho južnej zóne by mal stáť objekt správy s kaviarňou, hracie plochy aj vyhliadkové miesto. Architektonický návrh počíta aj s umiestnením lavičiek, odpadkových košov a verejného osvetlenia. Využiť sa má aj vyťažená zemina, ktorá bude znovu použitá na zakrytie objektu správy areálu do terénnej vlny.