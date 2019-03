Projekt Smart City má priniesť viac bezpečia a menej áut v Galante

Kľúčovou podmienkou bolo pre nás zaistiť bezpečnosť obyvateľov. Postupom rokov sa Galanta zmenila z malého príjemného poľnohospodárskeho mestečka na kozmopolitné mesto, uviedol primátor Galanty Paška.

Galanta 8. marca (TASR) - Galanta sa pridala k slovenským mestám, ktoré zavádzajú smart prvky do svojho fungovania. Projekt inteligentného verejného osvetlenia má zvýšiť bezpečnosť v meste, zjednodušiť parkovanie a znížiť počet áut prechádzajúcich cez centrum mesta. Pre TASR to povedal primátor Galanty Peter Paška.



"Kľúčovou podmienkou bolo pre nás zaistiť bezpečnosť obyvateľov. Postupom rokov sa Galanta zmenila z malého príjemného poľnohospodárskeho mestečka na kozmopolitné mesto. Vďaka veľkému investorovi sa ľudia rôznych národností u nás premieľajú v rýchlom slede. Práca v elektrotechnickom priemysle prináša veľkú fluktuáciu obyvateľstva. Máme preto 60 kamier, ktoré sú napojené na centrálny pult mestskej polície. Zameriavame sa na bezpečnosť, snažíme sa monitorovať dianie a predchádzať kolíznym situáciám,“ uviedol Paška s tým, že zvýšenie bezpečnosti v centre mesta súvisí aj s dopravou.



„Máme senzory na meranie hlučnosti, intenzity dopravy, sledovania parkovania. Prostredníctvom nich sme zistili, že centrom mesta prejde denne 12.000 áut, hoci je vybudovaný obchvat Galanty. Autá v centre spôsobujú znečistenie ovzdušia a zhoršenie kvality života. Potrebujeme ich vytlačiť na obchvat,“ vysvetlil Paška, ktorý považuje za smart riešenie aj systém parkovania na Hlavnej ulici v centre mesta. „Máme dva jazdné pruhy, potom pozdĺžne parkovacie miesta a medzi nimi a chodníkmi vedieme cyklotrasy. Toto riešenie zvyšuje bezpečnosť cyklistov v cestnej premávke, a preto ho považujeme za smart,“ dodal Paška.



Podľa Pašku cieľom je, aby bola Galanta inteligentné mesto a aby sa projekt neskončil s pár lampami so smart funkcionalitami. „Pilotný projekt sme zrealizovali veľmi rýchlo, v priebehu necelého mesiaca. V prípade, že by sa vyhlásili výzvy na projekty a uspeli by sme, tak by sme vedeli celé mesto vybaviť týmito smart prvkami v priebehu maximálne pol roka,“ povedal Paška.



Prvky inteligentného mesta sa dajú využiť nielen pri parkovaní, doprave alebo bezpečnosti v meste. Uplatnenie majú aj v odpadovom hospodárstve a v energetike. „Zaujímame sa aj o ďalšie inteligentné riešenia. Skúmame možnosti zavedenia polozapustených kontajnerov, ktoré oznámia technickým službám, keď budú plné a na základe toho sa budú optimalizovať ich trasy. To by prinieslo významnú úsporu v prevádzke mesta. Z iných smart riešení máme zavedené lacnejšie vykurovanie v meste vďaka geotermálnemu vrtu,“ uzavrel Paška.