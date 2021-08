Projekt Sobota v nedeľu kompenzuje stratené zážitky Trenčanov

Dvojica rehoľných sestier sleduje z hľadiska prezentáciu projektu Sobota v nedeľu, 9. augusta 2021 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 9. augusta (TASR) - Koncert, na ktorom kapela zahrá každú pesničku dvakrát, či futbalový zápas s dvoma loptami a tímami budú môcť zažiť Trenčania a návštevníci mesta v rámci projektu Sobota v nedeľu. Pripravila ho umelkyňa Kateřina Šedá s tímom Trenčín 2026 v rámci kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK).Desiatky rôznych akcií majú ľuďom kompenzovať stratené zážitky počas pandémie nového koronavírusu. Projekt potrvá do konca septembra.načrtla v pondelok na tlačovej konferencii v Trenčíne Lucia Dubačová, projektová manažérka kandidatúry mesta pre EHMK.Projekt Sobota v nedeľu je podľa nej uchopený cez koncept kompenzačného bonusu. Prostredníctvom neho sa organizátori snažia kompenzovať ľuďom to, čo nemohli robiť počas pandémie.ozrejmila Dubačová.Tím oslovil na spoluprácu umelkyňu Šedú z Brna. Tá má skúsenosti s tvorením podobných akcií, do ktorých zapája desiatky či stovky ľudí bez predošlého angažovania sa v kultúre či umení.priblížila Šedá.Zdvojení je podľa nej celý rad a každé sa uskutočňuje iným spôsobom.dodala.K projektu sa pripojili i vojaci.uzavrela Mária Chasníková z Ozbrojených síl SR.