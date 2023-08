Projekt Solidarity café pomáha ľuďom bez domova získavať zručnosti

Bratislava 27. augusta (TASR) - Pomôcť ľuďom bez domova získať viaceré zručnosti, ktoré by im v budúcnosti pomohli pri uplatnení sa na trhu práce, je cieľom nového projektu Solidarity café v Bratislave. Stojí za ním občianske združenie (OZ) Stopa Slovensko, ktoré od roku 2015 poskytuje služby smerujúce k ukončovaniu bezdomovectva v hlavnom meste. Pri projekte sociálnej kaviarne sa inšpirovalo obdobnými projektmi v zahraničí.



"Jedným z faktorov je nácvik kaviarenských, baristických zručností, ale tiež komunikačnej zručnosti smerom k spoločnosti. Rovnako tak jazykových zručností, keďže sme v centre mesta a zastavujú sa tu aj zahraniční návštevníci," uviedol pre TASR štatutár združenia Pavol Sabela.



Snahou projektu je však podľa neho aj zbližovanie a nabúravanie mýtov o tom, že ľudia bez domova sú len tí, ktorí niekde žobrú alebo vyberajú odpadkové koše. Projekt chce poukázať aj na to, že existuje i skupina ľudí, ktorá chce riešiť svoju životnú situáciu, niečo vo svojom živote zmeniť a vymaniť sa z bludného kruhu bezdomovectva.



"Klienti cítia akoby samonaplnenie, čo je veľmi dôležité. Sami sa vzdelávajú a snažia sa zdokonaliť. Vidím, ako sa usmievajú a pozerajú na internete, ako sa napríklad robí dobré kapučíno," priblížil Sabela.



Súčasťou priestoru, v ktorom kaviareň funguje, je aj projekt vlastného bývania, kde bývajú seniori i ľudia, ktorí sa chcú dostať z ulice, znova sa zamestnať a fungovať samostatne. Združenie sa tak snaží prepájať prestupné bezpečné bývanie s možnosťou získavania zručností a praxe. Zároveň majú na starosti i záhradu, o ktorú sa starajú a revitalizujú ju. "Čiže je to komplex všetkého," poznamenal.



Kaviareň sa nachádza v areáli Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Námestí 1. mája.