Projekt SOS pomáha firmám predchádzať sexuálnemu obťažovaniu v práci
Autor TASR
Košice 15. februára (TASR) - Občianske združenie Ženský algoritmus predstavilo projekt SOS - Speak Out Safely, ktorý sa zameriava na prevenciu sexuálneho obťažovania na pracovisku a podporu bezpečného pracovného prostredia. Ako informovali z OZ, projekt prináša bezplatný online kurz pre jednotlivcov aj firmy a samohodnotiaci nástroj pre organizácie, ktorý má pomôcť identifikovať nedostatky v prevencii a riešení nevhodného správania.
Súčasťou projektu je aj anonymný prieskum realizovaný medzi zamestnancami slovenských firiem. „Cieľom bolo pomenovať formy nevhodného správania, s ktorými sa ľudia stretávajú, či už ide o verbálne, neverbálne, fyzické alebo digitálne obťažovanie. Prieskum skúma dosahy na psychiku a pracovný život aj bariéry, ktoré bránia nahlasovaniu,“ vysvetlila projektová manažérka programu Speak Out Safely Simona Šimovičová.
Do prieskumu sa zapojilo 126 zamestnancov a zamestnankýň prevažne z IT prostredia a administratívy, z toho 90 percent tvorili ženy. Až 74 percent opýtaných priamo zažilo alebo bolo svedkom sexuálneho obťažovania. „Nejde pritom iba o fyzické obťažovanie, ale aj rôzne nechcené komentáre, návrhy, sexuálne vtipy či dokonca žiadosti o intímne fotografie. Mnoho ľudí sa bojí konfrontácie, pretože sa obávajú straty zamestnania, vyčlenenia z kolektívu, cítia sa zahanbene alebo sa obávajú zľahčovania situácie zo strany vedenia. Až 72 percent opýtaných incident nenahlásilo,“ uviedla Šimovičová.
Zistenia z prieskumu sa stali podkladom pre tvorbu online kurzu, ktorý pozostáva z krátkych videí a je voľne dostupný. Zameriava sa na rozpoznanie sexuálneho obťažovania vrátane situácií v takzvanej šedej zóne, ako aj na konkrétne kroky, ako na nevhodné správanie reagovať zo strany jednotlivcov, vedenia či HR oddelení. Kurz obsahuje praktické návody na prevenciu, nastavovanie hraníc, nahlasovanie a riešenie situácií v súlade s národným a európskym legislatívnym rámcom.
Súčasťou projektu je aj bezplatný samohodnotiaci nástroj pre osoby vo vedúcich pozíciách. Pomáha rýchlo zhodnotiť pripravenosť firmy riešiť prípady obťažovania - od procesov, cez podporu až po firemnú kultúru. Obsah vznikol v spolupráci s nórskou organizáciou KUN Centre for Equality and Diversity a je bezplatne dostupný vďaka podpore programu Erasmus+ financovaného Európskou úniou.
