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Projekt Spoločne za krajšiu Myjavu vyvrcholí spoločnou aktivitou
Dobrovoľníci sa pred začiatkom brigád stretávajú pred mestským úradom.
Autor TASR
Myjava 3. júna (TASR) - Projekt dobrovoľníckych brigád mesta Myjava - Spoločne za krajšiu Myjavu vyvrcholí vo štvrtok (4. 6.) poslednou spoločnou aktivitou v dvoch pracovných zmenách od 8.00 do 11.00 h a od 12.00 do 14.30 h. Samospráva sa projektom zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, pričom aktivity rozložila na obdobie od 11. mája do 5. júna. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Dobrovoľníci sa pred začiatkom brigád stretávajú pred mestským úradom. Mesto pre záujemcov pripravilo elektronický prihlasovací formulár. „Tento prihlasovací formulár je pre nás dôležitý preto, aby sme mali nejakú predstavu, koľko ľudí je ochotných sa zapojiť do tohto projektu. A vedeli podľa toho aj nachystať pracovné pomôcky a naplánovať si lepšie tú prácu,“ ozrejmil.
Dobrovoľníci sa počas projektu venovali opravám a natieraniu lavičiek a zábradlí, úprave zelene či čisteniu ulíc. Mesto stanovilo sedem termínov a 11 pracovných zmien. Jeden z termínov sa neuskutočnil pre nezáujem verejnosti. Projekt podporila Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu.
Dobrovoľníci sa pred začiatkom brigád stretávajú pred mestským úradom. Mesto pre záujemcov pripravilo elektronický prihlasovací formulár. „Tento prihlasovací formulár je pre nás dôležitý preto, aby sme mali nejakú predstavu, koľko ľudí je ochotných sa zapojiť do tohto projektu. A vedeli podľa toho aj nachystať pracovné pomôcky a naplánovať si lepšie tú prácu,“ ozrejmil.
Dobrovoľníci sa počas projektu venovali opravám a natieraniu lavičiek a zábradlí, úprave zelene či čisteniu ulíc. Mesto stanovilo sedem termínov a 11 pracovných zmien. Jeden z termínov sa neuskutočnil pre nezáujem verejnosti. Projekt podporila Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu.