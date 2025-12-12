< sekcia Regióny
Projekt STICS prinesie mestám a obciam smart riešenia
Do projektu sa zapojil aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý od neho očakáva moderné nástroje na dátovo podložené rozhodovanie a rozvoj verejných služieb.
Banská Bystrica/Bratislava 12. decembra (TASR) - Projekt Smart transformačného a inovačného konzorcia Slovensko (STICS) spája akademikov, firmy, samosprávy či mimovládne organizácie s cieľom budovať inovatívne, moderné a udržateľné regióny. Má za sebou prípravnú fázu, ktorú odštartoval v apríli a čo sa zatiaľ podarilo dosiahnuť, zhodnotili zástupcovia na valnom zhromaždení v Bratislave.
V šiestich Living Laboch, živých laboratóriách, sa postupne testuje otvorený a funkčný systém spolupráce, ktorý dokáže premieňať dáta, výskum a nápady na praktické riešenia pre mestá, obce a regióny.
„Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici zabezpečuje komplexné riadenie projektu, nastavovanie odborných metodík, koordináciu Living Labov, prepájanie výskumu s praxou a prenos inovácií do reálneho prostredia samospráv. Univerzita zároveň vystupuje ako garant kvality dát, analytických postupov, participatívnych procesov i overovania dosahov zavádzaných riešení,“ vysvetlil rektor UMB Vladimír Hiadlovský.
Podľa neho STICS pod vedením univerzity nevytvára len čiastkové projekty, ale systematicky buduje národnú infraštruktúru pre dátovo riadené, udržateľné a inteligentné rozhodovanie.
Do projektu sa zapája i Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. „Úlohou univerzity nie je len robiť vedu. Prostredníctvom Living Labov dokážeme prenášať výsledky výskumu do konkrétnych riešení, overovať výskumné poznatky v reálnom prostredí samospráv a zároveň poskytnúť študentom praktické skúsenosti na skutočných projektoch,“ konštatoval dekan fakulty Peter Štarchoň.
Obe školy patria medzi deväť zástupcov akademickej sféry spomedzi 24 medzinárodných partnerov, ktorí sa zatiaľ do STICS zapojili. V projekte pôsobí aj sedem podnikateľských subjektov, traja zástupcovia neziskového sektora, dve organizácie pre komerčný transfer technológií a tri samosprávy.
Jednou z nich je obec Horné Srnie. Podľa starostu Juraja Húserku počas prípravnej fázy zmapovali súčasný stav verejných budov a infraštruktúry z pohľadu energetickej efektívnosti, ako i potenciál využitia obnoviteľných zdrojov. Venovali sa tiež monitoringu odpadových vôd a príprave systematického riešenia v tejto oblasti.
Do projektu sa zapojil aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý od neho očakáva moderné nástroje na dátovo podložené rozhodovanie a rozvoj verejných služieb.
Po prípravnej prinesie v ďalšej fáze projekt STICS konkrétne výstupy - prvé prototypy, modely, nástroje, analýzy a postupy, ktoré budú partneri rozvíjať, testovať, vylepšovať a postupne zverejňovať.
