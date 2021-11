Projekt The Mill získal stavebné povolenie,developer spúšťa výstavbu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Developerský projekt The Mill získal stavebné povolenie. Spoločnosť Immocap začína s jeho výstavbou na bratislavských Nivách. Ukončenie prác je naplánované na prvý kvartál 2023.



Projekt na križovatke Plynárenskej i Mlynských nív má byť odkazom na starú priemyselnú zónu, kde v blízkosti súčasného staveniska stála a fungovala povrazáreň a parný mlyn. V okolí budovy sa počíta s plochami zelene, výsadbou stromov a výstavbou nových chodníkov.



"Okrem prívlastkov ako zelený a anticovidový bude pridanou hodnotou tohto administratívneho projektu aj komplexné cyklistické zázemie na prízemí a škôlka pre 100 detí. Novovznikajúce námestie pred hlavným vstupom do budovy zabezpečí komfortné, architektonicky ucelené prostredie na oddych zamestnancov a skvalitní verejný priestor v tomto území," povedal riaditeľ developmentu spoločnosti Immocap Jakub Gossányi.



V rámci stavby na pôdoryse písmena T budú spojené dve hmoty, nižšia časť vyrastie do výšky 12 nadzemných podlaží, vyššia ponúkne 17 nadzemných podlaží. Plocha podzemného parkoviska na štyroch podlažiach bude mať 405 parkovacích miest pre zamestnancov a návštevníkov.