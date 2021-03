Projekt UCM v Trnave zmierni dosahy ochorenia COVID-19 na spoločnosť

Trnava 28. marca (TASR) – Názov Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 má projekt Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, na ktorý získala z grantovej schémy ministerstva školstva podporu vo výške 3,2 milióna eur. Realizovať ho bude až do júna 2023 na svojich pracoviskách v Trnave a Špačinciach. Informovala o tom manažérka publicity projektu Jana Štefánková.



"V rámci interdisciplinárneho projektu, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied a využíva potenciál tvorivých pracovníkov univerzity, sa bude riešiť viacero čiastkových úloh v oblasti prevencie a ochrany pred infekciou spôsobenou novým koronavírusom. Tiež v oblasti zdravotníckych a hygienických technológií so zameraním na diagnostiku a terapiu pacientov, samotnej diagnostiky a testovania a rovnako aj ochrany obyvateľstva a spoločenských hodnôt," uviedla Štefánková.



Interdisciplinárny projekt, spolufinancovaný Európskou úniou, rieši sociálnu odlúčenosť jednotlivcov populácie v prípade karantény a ponúka náhradné a nepasívne aktivity, akými sú virtuálna fyzioterapia a psychologické poradenstvo. "Jeho originálnosť spočíva v prenesení sociálnych aktivít do virtuálneho priestoru metódou on-line aj off-line. Jednou z najdôležitejších aktivít je výskum potreby zaočkovania čo najväčšej časti populácie a s tým spojené aspekty bioetiky," uviedla Štefánková. Za ďalší veľmi dôležitý aspekt treba podľa nej považovať hľadanie ciest a spôsobov na zmiernenie sociálneho odlúčenia seniorov od svojich rodín a blízkych.



Ku kľúčovým cieľom patrí výchova špecialistov pre diagnostické laboratóriá v oblasti biomedicínskej chémie a molekulárnej biológie. Všeobecne ide o trénovanie schopností a zručností vysokokvalifikovaného odborného personálu v oblasti prírodných, zdravotníckych, spoločenských, humanitných a ekonomických vied.



Projekt tiež umožní vybaviť univerzitu modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou. "Vybudujeme virologické laboratórium, využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, výskumné centrum pre krízové riadenie, centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, pracovisko psychologickej intervencie a centrum pre bioetiku, ktoré zároveň sa stanú súčasťou univerzitného vedeckého parku," dodala Štefánková.



Projekt tak umožní zastabilizovať existujúce a vytvoriť i nové pracovné miesta výskumníkov, prípadne prilákať i výskumníkov zo zahraničia. Personálne jadro projektu tvorí 30 vedecko-pedagogických pracovníkov, popri nich budú zapojení ďalší zamestnanci UCM - vedeckí pracovníci, technickí i administratívni zamestnanci v súlade so schváleným zadaním projektu.