Projekt udržateľnej módy má Trenčín vrátiť na mapu módneho priemyslu

Trenčín 25. decembra (TASR) – Projekt Laboratórium udržateľnej módy má pomôcť pri vytváraní zodpovedného a nezávislého módneho priemyslu v Trenčianskom kraji. Na projekte spolupracuje nezisková organizácia Slovak Fashion Council (SFC), má byť súčasťou projektov Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.



Podľa riaditeľky SFC Zuzany Bobíkovej má projekt ambíciu zmeniť celý Trenčiansky kraj, ktorý bol kedysi popredným producentom módy s Trenčínom známym ako mesto módy, na jedinečný módny ekosystém.



"Móda môže byť impulzom pre zmenu, ktorú Trenčín potrebuje. Mesto kedysi známe svojou módnou tradíciou dostáva príležitosť ukázať, že vízia Laboratória udržateľnej módy umožní lokálnym obyvateľom, ale aj zahraničným návštevníkom pochopiť význam princípov zodpovedného módneho ekosystému. Trenčín sa tak stane príkladom aj pre iné mestá a regióny v Európe," uviedla Bobíková.



Od roku 2022 začne SFC organizovať stretnutia zamerané na networking zástupcov miest módy. Ich cieľom bude zlepšiť podporu rozvoja módneho podnikania v regióne a budovať odborné kapacity. V roku 2024 sa k projektu pridá Summer Fashion Academy so zameraním na deti a ľudí so zdravotným obmedzením. Séria módnych prehliadok Fashion Street Runway prinesie módu na tie najneočakávanejšie miesta.



Projekt počíta s podporou spolupráce módnych fakúlt bratislavských, trenčianskych a žilinských univerzít s odborníkmi priemyslu a s organizovaním sprievodných podujatí, ktoré do Trenčína prilákajú známe osobnosti z oblasti módy.