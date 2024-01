Projekt umožní od leta na Hornáde splavy so zdieľanými kajakmi

Košice 5. januára (TASR) - Spojiť územie popri Hornáde a využiť potenciál tejto rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením systému zdieľaných kajakov je cieľom cezhraničného projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Už v lete tak budú môcť záujemcovia zažiť splav Hornádu na kajaku požičanom v automatizovanom boxe. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



Automatizovaný systém požičiavania lodí obstaral partner projektu Košice Región Turizmus. Vyvinutá bola nová aplikácia, ktorá verejnosti umožní požičať si kajak a splaviť Hornád. Celkový rozpočet slovensko-maďarského projektu je viac ako 1,9 milióna eur, z čoho príspevok cez eurofondy tvorí zhruba 1,62 milióna eur.



"Naša vodácka novinka v podobe samoobslužnej požičovne kajakov predstavuje inovatívne riešenie, ktoré pre tento typ služby zatiaľ nebolo inde použité. Na mieru vyvinutý systém umožňuje záujemcovi o individuálny splav rezerváciu aj samotný splav bez nutnosti fyzického kontaktu s prevádzkovateľom," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Riešenie zároveň podľa neho prináša aj benefit predĺženia vodáckej sezóny na Hornáde najmä do prechodných období, keď by prevádzkovanie takejto služby s obsluhou nebolo ekonomicky udržateľné.



Na slovenskej strane sú automatizované kontajnery umiestnené vo Veľkej Lodine, Kysaku, Ždani, Trstenom pri Hornáde a Milhosti. V Košiciach je priestor pre bezkontaktné odovzdanie lodí v areáli lodenice na Aničke. Splavujúci môžu pokračovať až do Maďarska, kde sa automatizované kontajnery nachádzajú v obciach Hidasnémeti, Pere a Hernádkércs.



Vedúci partner projektu okrem koordinácie zakúpil kajaky pre deti a dospelých, raft a paddleboardy, skladovacie kontajnery pre lode a vybavenie a príves pre prevoz kajakov, ktoré využíva na kurzoch pre školy. Pribudlo aj značenie pre vodákov, ktoré uľahčí navigáciu a upozorní na nebezpečné miesta v toku rieky.



"Podarilo sa nám vyčistiť okolie Hornádu, veríme, že to priláka ďalších záujemcov o pobyt v prírode a prestanú pribúdať ďalšie čierne skládky a odpad v rieke. Pomohli sme s návrhom systému automatizovaných požičovní lodí, ktorý umožní jednoduchšie požičanie kajakov pre širokú verejnosť. Školám a žiakom sme zorganizovali poznávanie prírody a okolia Hornádu, tiež sa zapojili do čistenia, a tak sme ich priviedli k ekológii," priblížil predseda občianskeho združenia River & Mountain Lukáš Koštenský.



V zapojených slovenských obciach vybudovali oddychové altánky, v niektorých pribudli aj nástupné a výstupné móla pre vodákov a ďalšia infraštruktúra a atrakcie.



"Rozširovanie ponuky zážitkov v zaujímavých lokalitách je misiou našej organizácie. Preto sa veľmi tešíme, že sme do Košického kraja mohli priniesť tento unikátny produkt a veríme, že sa stane inšpiráciou pre ďalšie destinácie," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie turistickej návštevnosti. Podpora išla z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.