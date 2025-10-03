< sekcia Regióny
Projekt UPJŠ má priniesť inovácie v proteínovej biotechnológii
K cieľom projektu patrí tiež posilnenie regionálnej a medzinárodnej spolupráce a vytvorenie atraktívnych podmienok pre mladých vedcov na Slovensku.
Autor TASR
Košice 3. októbra (TASR) - Priniesť inovatívne riešenia v oblasti proteínovej biotechnológie patrí k cieľom projektu, ktorý v týchto dňoch oficiálne odštartoval v Košiciach. Projekt Advanced Protein Biotechnology Consortium (APBC) s podporou 15,6 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR prepája špičkovú vedu, biotechnologický priemysel a podporu mladých talentov.
„Projekt realizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach spolu s partnermi z akademického aj priemyselného prostredia doma i v zahraničí,“ informovala za Technologický park (TIP) UPJŠ Slavomíra Hrabovská. K cieľom projektu patrí tiež posilnenie regionálnej a medzinárodnej spolupráce a vytvorenie atraktívnych podmienok pre mladých vedcov na Slovensku.
Tzv. kick-off meeting projektu sa uskutočnil vo štvrtok (2. 10.) a piatok v Košiciach za účasti domácich i zahraničných expertov. „Znamená začiatok ambiciózneho plánu s potenciálom priniesť nové diagnostické a terapeutické riešenia a zároveň podporiť rozvoj start-upového ekosystému na východnom Slovensku,“ informovala Hrabovská.
Pod vedením koordinátora projektu a vedúceho Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ Erika Sedláka sa riešiteľský tím sústreďuje na vytváranie atraktívneho vedecko-výskumného pracovného prostredia pre mladých vedcov, doktorandov a študentov. Podľa prezentácie projekt investuje do infraštruktúry a vzdelávania a ponúka príležitosti aktívne sa zapojiť do výskumného procesu, medzinárodnej spolupráce, ako aj vývoja konkrétnych produktov či transferu výsledkov výskumu do praxe. Projekt je v realizácii už od 1. marca, riešitelia, partneri a pozvaní hostia zo Slovenska a zahraničia sa v tieto dni stretli aj osobne, aby formálne odštartovali implementáciu.
„Vďaka svojmu multidisciplinárnemu zameraniu v oblasti proteínovej biotechnológie má projekt potenciál priniesť inovatívne riešenia, posilniť výskumnú excelentnosť a podporiť transfer výsledkov do praxe na Slovensku aj v medzinárodnom prostredí,“ priblížil Sedlák.
Hlavným prijímateľom a koordinátorom projektu je UPJŠ, konkrétne CIB TIP-UPJŠ, ktoré v úzkej spolupráci s kolegami z Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ zabezpečuje riadenie projektu na jeho administratívnej i odbornej úrovni, koordináciu všetkých pracovných balíkov, organizáciu školení, sympózií, workshopov, letných a zimných škôl, ako aj komunikáciu s partnermi, agentúrou a Európskou komisiou. CIB TIP-UPJŠ sa v projekte primárne zameriava na výskum štruktúry, stability a termodynamiky bielkovín.
K spolupracujúcim partnerom patria Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne - Medzinárodné centrum pre klinický výskum, Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Univerzita Bayreuth, Univerzita v Groningene, Ústav experimentálnej fyziky SAV a spoločnosti Enantis a Juhapharm.
„Projekt realizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach spolu s partnermi z akademického aj priemyselného prostredia doma i v zahraničí,“ informovala za Technologický park (TIP) UPJŠ Slavomíra Hrabovská. K cieľom projektu patrí tiež posilnenie regionálnej a medzinárodnej spolupráce a vytvorenie atraktívnych podmienok pre mladých vedcov na Slovensku.
Tzv. kick-off meeting projektu sa uskutočnil vo štvrtok (2. 10.) a piatok v Košiciach za účasti domácich i zahraničných expertov. „Znamená začiatok ambiciózneho plánu s potenciálom priniesť nové diagnostické a terapeutické riešenia a zároveň podporiť rozvoj start-upového ekosystému na východnom Slovensku,“ informovala Hrabovská.
Pod vedením koordinátora projektu a vedúceho Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ Erika Sedláka sa riešiteľský tím sústreďuje na vytváranie atraktívneho vedecko-výskumného pracovného prostredia pre mladých vedcov, doktorandov a študentov. Podľa prezentácie projekt investuje do infraštruktúry a vzdelávania a ponúka príležitosti aktívne sa zapojiť do výskumného procesu, medzinárodnej spolupráce, ako aj vývoja konkrétnych produktov či transferu výsledkov výskumu do praxe. Projekt je v realizácii už od 1. marca, riešitelia, partneri a pozvaní hostia zo Slovenska a zahraničia sa v tieto dni stretli aj osobne, aby formálne odštartovali implementáciu.
„Vďaka svojmu multidisciplinárnemu zameraniu v oblasti proteínovej biotechnológie má projekt potenciál priniesť inovatívne riešenia, posilniť výskumnú excelentnosť a podporiť transfer výsledkov do praxe na Slovensku aj v medzinárodnom prostredí,“ priblížil Sedlák.
Hlavným prijímateľom a koordinátorom projektu je UPJŠ, konkrétne CIB TIP-UPJŠ, ktoré v úzkej spolupráci s kolegami z Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ zabezpečuje riadenie projektu na jeho administratívnej i odbornej úrovni, koordináciu všetkých pracovných balíkov, organizáciu školení, sympózií, workshopov, letných a zimných škôl, ako aj komunikáciu s partnermi, agentúrou a Európskou komisiou. CIB TIP-UPJŠ sa v projekte primárne zameriava na výskum štruktúry, stability a termodynamiky bielkovín.
K spolupracujúcim partnerom patria Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne - Medzinárodné centrum pre klinický výskum, Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Univerzita Bayreuth, Univerzita v Groningene, Ústav experimentálnej fyziky SAV a spoločnosti Enantis a Juhapharm.