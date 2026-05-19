Projekt v Kulturparku vyvrcholí inkluzívnou módnou šou
Z fotografií vzniknutých počas podujatia vznikne nástenný kalendár a časť vytvorených modelov bude vystavená vo výmenníku na ulici Obrody v Košiciach.
Autor TASR
Košice 19. mája (TASR) - Košický Kulturpark ožíva od utorka do piatka (22. 5.) osobitým projektom s názvom „Svetlo v tme“. Spája ľudí s rôznymi schopnosťami a obmedzeniami i rôznych národností, aby spoločne vytvorili módne kolekcie z netradičných materiálov pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku. Vrcholom bude piatková módna prehliadka, kde svoje modely predstavia ich „výnimoční“ tvorcovia. Informovalo o tom občianske združenie (OZ) Usmej sa na mňa, ktoré podujatie organizuje už po tretí raz.
„Samotná módna prehliadka, na ktorú srdečne pozývame širokú verejnosť, prinesie silný umelecký aj ľudský rozmer. Vytvorené diela predstavia ich tvorcovia - modelky a modeli s Downovým syndrómom, telesným, zrakovým či so sluchovým znevýhodnením, zdraví študenti aj ľudia, ktorí u nás našli útočisko pred vojnou na Ukrajine,“ povedala riaditeľka OZ Dagmar Kočiová.
Na tvorbe modelov sa podieľajú ľudia so zdravotným znevýhodnením z OZ Usmej sa na mňa a neziskovej organizácie Maják spolu so zdravými študentmi Základnej umeleckej školy a Základnej školy Československej armády v Moldave nad Bodvou. Výsledkom je autentické spojenie kreativity, spolupráce a vzájomného porozumenia.
Režijne a kreatívne podujatie zastrešuje Bistika, ktorý svojou tvorbou dlhodobo podporuje myšlienku inklúzie a búrania spoločenských stereotypov. „Podujatie nesie silné posolstvo nádeje a solidarity - že aj v tme môže svietiť svetlo, najmä pre tých, ktorí svet vnímajú inak,“ priblížil.
Ako uviedli organizátori, piatková módna šou sa začne o 17.00 h, vstup pre verejnosť je voľný. Hudobne podporia projekt Jaroslav Dvorský, Lívia Nagy Abaházi, Ráchel Živčáková a Brunhilde Linsel.
Z fotografií vzniknutých počas podujatia vznikne nástenný kalendár a časť vytvorených modelov bude vystavená vo výmenníku na ulici Obrody v Košiciach.
