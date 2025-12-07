< sekcia Regióny
Projekt v Prievaloch spojil tri generácie a získal aj uznanie
Prievaly 7. decembra (TASR) - Projekt občianskeho združenie (OZ) eDeN v meste Trojgeneračná škola prírody v Prievaloch v okrese Senica spojil viac než stovku ľudí a získal uznanie aj na národnej úrovni. Od júla do novembra sa uskutočnila séria šiestich zážitkových podujatí o prírode Záhoria. TASR to uviedla predsedníčka združenia Patrícia Krausová Olšovská.
Išlo o komunitno-vzdelávací projekt, ktorý vznikol s cieľom posilniť environmentálne povedomie a vytvoriť priestor pre medzigeneračné učenie a stretnutia, ktoré v menších obciach často chýbajú. „Na jednom mieste sa stretli deti, rodičia aj starí rodičia, ktorí si navzájom odovzdali poznatky, skúsenosti aj spomienky. Videli sme, ako príroda dokáže spájať ľudí, ktorí sa bežne nestretávajú. To je pre nás tá najväčšia hodnota,“ priblížila.
Podujatia viedli odborníci ako ornitológ Radovan Jambor, ekológ Tomáš Olšovský, botanička Katarína Klimová, entomológ Adrián Purkart či mykológ Vladimír Kunca. „Účastníci spoznávali vidiecke vtáctvo, nenahraditeľný význam mokradí, tradičné liečivé rastliny, fascinujúci svet hmyzu, praktické zásady správneho kompostovania či druhy húb typické pre Záhorie,“ doplnila.
Projekt zrealizovalo OZ eDeN v meste v spolupráci s obcou Prievaly, Základnou školou s materskou školou Prievaly a Zariadením pre seniorov Láskavé dlane, kde aj časť programu prebehla, aby bola dostupná všetkým, ďalšia časť sa uskutočnila aj v teréne.
Význam projektu podľa Olšovskej presiahol hranice obce a ako príklad dobrej praxe v medzigeneračnom vzdelávaní bol vybraný odborným tímom Žilinskej univerzity v Žiline a Mendelovej univerzity v Brne. „Bude zaradený medzi desať najinšpiratívnejších slovenských iniciatív, ktoré sa dostanú do pripravovanej odbornej publikácie v rámci programu Erasmus+,“ dodala.
Občianske združenie plánuje na projekt nadviazať aj v roku 2026. „Už sa podarilo získať ďalší grant na realizáciu štyroch terénnych exkurzií v Prievaloch a okolí. Tie sa budú venovať napríklad nočným vtákom, opeľovačom či vzácnym pieskovým biotopom, ktoré sú pre Záhorie jedinečné. Vďaka tomu bude môcť komunita pokračovať v spoločnom spoznávaní prírody a budovaní vzťahu k miestu, kde žije,“ ozrejmila.
