Projekt Vianočná knižka sa otvára presunuli do online priestoru

Košice 30. novembra (TASR) – Autorské besedy, výstavy, hudobné či divadelné predstavenia ponúkne tohtoročný decembrový projekt Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK) Vianočná knižka sa otvára. TASR o tom za knižnicu informovala Viera Ristvejová s tým, že všetky podujatia v súvislosti s protipandemickými opatreniami presunuli do online priestoru. Pre čitateľov tiež pripravili aktuálny katalóg Najlepšie detské knihy roka 2021.



Linky na pripojenie sa k jednotlivým online stretnutiam so spisovateľmi sú zverejnené na webovej stránke knižnice. Prvé je naplánované na stredu (1. 12.) o 8.55 h s Gabrielou Futovou. Počas ďalších dní sa vo vybraných časoch predstavia aj Barbora Vanická, Slavomír Szabó, Noémi Ráczová, Valentín Šefčík, Marka Staviarska a Michaela Ella Hajduková. Tieto stretnutia ukončia 10. decembra Peter Karpinský a Dávid Dziak. "Veríme, že všetko zlé môže byť aj na niečo dobré. V tomto prípade, aj keď naozaj niet nad osobné stretnutia, budú môcť tieto besedy sledovať aj školáci napríklad v karanténe, či súčasne na viacerých školách, a tiež v rôznych mestách po celom Slovensku," povedala riaditeľka KMMK Kamila Prextová.



Pripomenula, že súčasťou predvianočného projektu knižnice je aj katalóg knižných tipov. "Tento šikovný pomocník naozaj môže pomôcť zorientovať sa v množstve vydavateľstiev a knižných titulov práve tým, ktorí si nedokážu poradiť sami a ktorí sa rozhodnú dôverovať nám, ktorí sa na detské knihy špecializujeme a denne s nimi pracujeme," dodala Prextová s tým, že jeho bezplatnú online verziu si možno stiahnuť na webovej stránke KMMK.



Knižnica prostredníctvom videí ponúkne aj štyri vianočné výstavy. Pripravuje tiež poetické podujatie Poetry JAM či zverejnenie výsledkov literárnej súťaže Via Litera vyhlásenej v spolupráci s Rotary Klubom Košice.